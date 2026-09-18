Ещё на двух улицах Баку организуют автобусные полосы

На улицах Мирзааги Алиева и Абдуллы Шаига создаются специальные полосы движения для общественного транспорта.

Об этом 1news.az сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) в ответ на запрос редакции.

Отмечается, что в рамках проекта по разделению полос движения для общественного транспорта, с учётом растущего пассажиропотока, начались работы по организации специальных полос на обеих улицах - это позволит обеспечить комфортную и беспрепятственную перевозку пассажиров автобусами без потери времени.

Сообщается, что на обоих участках дорог ширина полос приведена в соответствие со стандартами, в результате чего для автобусов организованы дополнительные полосы движения.

В настоящее время на указанных улицах наносится дорожная разметка - специальные полосы движения вступят в силу после установки соответствующих дорожных знаков.