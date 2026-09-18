В ДТП в Губинском районе пострадали 5 человек - ОБНОВЛЕНО

На участке автомагистрали Баку–Губа, проходящем по территории села Мирзагышлаг Губинского района, произошло ДТП, сообщает АПА.

Как сообщили в TƏBİB, пять человек (2 мужчины и 3 женщины), пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Губинского района, 18 сентября 2026 года примерно в 15:30 были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Губинской центральной районной больницы.

Пациентам, получившим различные травмы, была оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние пациентов, лечение которых продолжается в отделении скорой медицинской помощи, оценивается как средней тяжести.