«Карабахская карта» возвращается в армянскую политику: кому нужна новая конфронтация?

Армянская оппозиция вновь достает «карабахскую карту» из политической колоды

На фоне хрупкого процесса постконфликтной азербайджано-армянской нормализации внутриполитическая жизнь Армении все отчетливее демонстрирует опасную склонность к реанимации старых иллюзий и реваншистских сценариев.

Вместо того чтобы направить усилия на экономическую интеграцию и социально-бытовое обустройство граждан, оказавшихся заложниками прежней авантюрной политики, армянские политические круги вновь выбирают язык конфронтации.

Так, глава оппозиционной парламентской фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян, являющийся, к слову, племянником лидера одноименной партии Самвела Карапетяна – российско-армянского олигарха, отбывающего наказание в виде домашнего ареста, заявил, что карабахские армяне должны объединиться в одну крупную организацию в Армении.

«Конечно, главная цель — право на их безопасное возвращение (в Карабах - ред.), но здесь (в Армении – ред.) у нас должен быть культурный центр, должна быть организация, чтобы карабахские армяне поддерживали связь друг с другом», - сказал Нарек Карапетян.

Он встретил с энтузиазмом новость о том, что ошметки бывшего сепаратистского режима, орудовавшего в Карабахе, начали политические консультации с парламентскими и внепарламентскими политическими силами Армении. Карапетян выразил готовность встретиться с ними и обсудить «ключевые вопросы».

Подобные инициативы, прикрываемые риторикой о культуре и гуманитарных правах, в действительности открывают ящик Пандоры, возвращая регион к атмосфере конца 1980-х годов. Попытка вдохнуть вторую жизнь в политические иллюзии не только направлена на подрыв суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, но и втягивает непосредственно саму Армению в новый виток деструктивного противостояния.

Надо отметить, что Нарек Карапетян со своим дядей Самвелом – не единственные, кто выставляет себя «поборниками интересов» сирых и убогих, бежавших (но не изгнанных) из Карабаха армян. Не одни Карапетяны пытаются вызвать рецидив болезни азербайджанофобии в армянском обществе. Практически весь оппозиционный лагерь в Армении использует ту же риторику, играет на тех же чувствах, что и лидеры «Сильной Армении». При этом наивно полагать, что оппозиционные силы реально сострадают так называемым «беженцам». И миллиардер Карапетян, и наживавшиеся в период президентства в Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, могли бы смягчить тяготы жизни своих соплеменников, расчехлив мешки с награбленным некогда народным капиталом. Вероятно, хватило бы и на жилье, и на трудоустройство «бегунков».

Но нужно ли им это? Конечно, нет. Карабахские армяне – это всего лишь удобная карта, разыгрываемая оппозицией в Армении в борьбе за власть. Используемая же политиками антиазербайджанская риторика и повторные притязания на азербайджанские земли – это всего лишь шумовой фон, за которым нет ничего: ни ресурсов, ни боеспособной армии, ни должного морального духа. А посему в армянской оппозиции хорошо понимают, что им нечего противопоставить Азербайджану, они не в силах отмотать историю вспять. Зато в борьбе с армянскими властями карабахские армяне – самое то. На кого, как не на власти, можно возложить ответственность за их бедственное положение?

Тем не менее, попытки оказания давления на Азербайджан через педалирование темы возвращения армян в Карабах все же вызывают раздражение в Баку. На фоне постконфликтных реалий региона любые попытки консервации реваншистских настроений под вывеской «защиты прав» выглядят не просто как попытка внутреннего политического торга, а как прямой вызов региональной стабильности.

Ретроспектива опасных иллюзий: от 1980-х к современным суррогатам

Инициатива Нарека Карапетяна о создании организации карабахских армян невольно возвращает политическую мысль к событиям конца 1980-х годов, когда именно с подобных «культурных обществ», комитетов и якобы гуманитарных движений в Армянской ССР начался опасный виток ирредентизма — искусственно разогреваемого «карабахского движения». Тогдашние лозунги о культурной автономии быстро трансформировались в территориальные претензии, агрессивный национализм и многолетнюю оккупацию суверенных земель Азербайджана, закончившуюся крахом для самой же Армении.

Попытка реанимировать этот сценарий сегодня, спустя годы после восстановления территориальной целостности Азербайджана, выглядит как политический анахронизм. Тем не менее, создание квазигосударственных или параллельных институтов на территории Армении под эгидой «арцахского вопроса» прямо бросает тень на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Двусмысленность Еревана и цена реваншизма

Особую тревогу вызывает тот факт, что подобные призывы звучат на фоне консультаций с так называемыми «структурами Арцаха», продолжающими функционировать в политическом поле Армении. Когда официальные или оппозиционные лица в Ереване заигрывают с идеями реинституционализации карабахской проблематики, они берут на себя всю полноту ответственности за подрыв мирного процесса.

Властям Армении давно пора усвоить ту истину, что любые инициативы, направленные на создание очагов реваншизма, подрывают хрупкую стабильность в регионе. Если Ереван на словах декларирует приверженность мирной повестке, то на деле он обязан жестко пресекать на своей территории любую деятельность, ставящую под сомнение незыблемость границ и суверенитет соседей. Попустительство подобным процессам со стороны армянского руководства или его заигрывание с радикальными силами разрушают доверие и делают мирный договор недостижимым.

Зеркальный ответ

Подобная деструктивная упертость армянских политических кругов имеет вполне конкретную обратную сторону, о которой в Ереване предпочитают не задумываться. Если армянская сторона демонстративно отказывается закрывать «карабахскую страницу», продолжая взращивать структуры, фонды и движения с прицелом на реванш, то Ереван теряет всякое моральное и юридическое право жаловаться на симметричные шаги или появление аналогичных институтов в Азербайджане.

Логика международного права и межгосударственных отношений предельно проста: игра в институциональное противостояние ведется на двоих. Если в Армении культивируются структуры, нацеленные на ревизию итогов войны и территориального устройства региона, то и для Баку автоматически остаются открытыми все исторические и правовые рамки, включая концепцию Западного Азербайджана.

Азербайджанское общество и экспертное сообщество неоднократно подчеркивали, что возвращение сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении в результате этнических чисток ХХ века, является неотъемлемым правом, основанным на принципах исторической справедливости и международного гуманитарного права. Пока в Ереване лелеют иллюзии о возрождении «карабахских институтов», Баку получает полное концептуальное право активизировать повестку Западного Азербайджана на всех международных и региональных площадках.

Попытки Нарека Карапетяна и других представителей армянского истеблишмента вдохнуть новую жизнь в старые геополитические иллюзии — это тупиковый путь. Вместо того чтобы заниматься социальной реабилитацией переселенцев и интеграцией их в мирную экономическую жизнь Армении, оппозиция вновь толкает общество на путь конфронтации.

Регион нуждается в экономическом развитии, транспортной разблокировке и окончательном закрытии конфликтных гештальтов, а не в создании новых очагов напряженности. Если же Ереван не прекратит эту игру, он столкнется с жесткой зеркальной реальностью, в которой аргументы Баку могут оказаться весомее любых искусственных «культурных» инициатив армянских политиков.