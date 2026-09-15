Этот день 108 лет назад - дата, изменившая судьбу Азербайджана

Есть даты, которые со временем перестают быть лишь страницами учебников.

Они становятся частью политической памяти народа, поскольку в них сходятся воедино военная победа, государственный интерес и исторический выбор.

Для Азербайджана одной из таких дат является 15 сентября 1918 года - день освобождения Баку от сил, находившихся под властью большевистских, дашнакских и иных антиазербайджанских политических формирований.

Сегодня исполняется 108 лет со дня, когда Кавказская исламская армия под командованием Нуру-паши, в составе которой сражались и азербайджанские военные формирования, вошла в Баку. Эта победа стала переломным моментом в истории Азербайджанской Демократической Республики, провозглашенной 28 мая того же года. Молодое государство получило возможность установить свою власть над главным политическим и экономическим центром страны и фактически превратить заявленную независимость в действующую государственность. Азербайджанские историки характеризуют освобождение Баку как одно из наиболее значимых событий истории страны XX века и подчеркивает его государственное, политическое и геополитическое значение. Именно поэтому значение 15 сентября невозможно свести к очередной военной операции. Для Азербайджана это был вопрос самого существования государства.

Молодая республика в условиях смертельной угрозы

Чтобы понять весь масштаб и драматизм событий 1918 года, необходимо четко представлять противника, с которым столкнулось молодое азербайджанское государство и прибывшие на помощь союзные силы. Освобождение Баку не было просто военным маневром на карте - это была экзистенциальная борьба против коалиции сил, стремившихся уничтожить саму идею независимой государственности Азербайджана.

Официальные документы и исторические хроники фиксируют, что власть в Баку к тому моменту узурпировали большевистско-дашнакские формирования. После трагических событий 1918 года, учиненных этими бандами против азербайджанского и мусульманского населения региона, Баку превратился в главный плацдарм антиазербайджанской силы. Дашнаки во главе с милитаристскими структурами и остатками большевистского Бакинского совета открыто ставили своей целью недопущение утверждения азербайджанской независимости и изменение демографического и политического баланса региона в пользу армянских националистических проектов.

Когда 28 мая 1918 года Национальный совет провозгласил независимость Азербайджана, новое государство столкнулось с чрезвычайно тяжелой реальностью.

Его правительство находилось в Гяндже, тогда как Баку - крупнейший политический, промышленный и экономический центр страны - оставался под жестоким контролем дашнакско-большевистских сил, проводивших откровенно враждебную политику.

Положение молодой республики было крайне сложным: государственные структуры еще только создавались, возможности новой власти были ограниченными, а территория страны подвергалась вооруженному давлению. В этих условиях контроль над Баку приобретал значение, далеко выходившее за рамки вопроса о владении отдельным городом. Без Баку государственность оставалась бы фактически лишенной своего естественного политического центра. Поэтому борьба за него была одновременно борьбой за жизнеспособность самой республики. Как отмечается в архивных источниках и официальной историографии, борьба за Баку была борьбой с силами, ожесточенно сопротивлявшимися самому праву азербайджанского народа на собственное государство. Именно в этом контексте следует рассматривать обращение Азербайджанской стороны за военной помощью к Османской империи. 4 июня 1918 года в Батуми между Османской империей и Азербайджаном был заключен договор о дружбе и сотрудничестве. На основании достигнутых договоренностей была создана та самая Кавказская исламская армия, которую возглавил Нуру-паша. Так начался путь, который спустя несколько месяцев завершился у стен Баку.

От Гянджи к столице

Кавказская исламская армия не появилась непосредственно у Баку. Ей пришлось пройти через тяжелые боевые действия, прежде чем приблизиться к главной цели.

Одним из ключевых этапов стали июньские бои у Гёйчая. По данным Национального архивного управления, после четырехдневных боев 27 июня - 1 июля наступление сил Бакинского совета на Гянджу было остановлено, после чего Кавказская исламская армия перешла в контрнаступление в направлении Баку. В последующие недели были освобождены Шамаха, Гарасу, Гаджикабул, Алят, Гобу, Хырдалан, Сумгайыт и Сангасан (ныне Сангачал), а 3 августа - Губа. Это был последовательный военный путь, в ходе которого постепенно восстанавливался контроль азербайджанской стороны над значительной частью территории страны.

Одновременно менялась и политическая ситуация в самом Баку. 31 июля Бакинский совет отказался от своих полномочий, а 1 августа власть перешла к созданной представителями эсеров, меньшевиков и дашнаков так называемой диктатуре Центрокаспия. Переход власти к этому образованию летом 1918 года и опиравшиеся на него те же вооруженные дашнакские отряды лишь сменили вывеску, но сохранили антиазербайджанскую сущность режима. Присутствие британского военного контингента во главе с генералом Лайонелом Денстервиллом также не смогло изменить стратегическое положение.

Тем временем Кавказская исламская армия продолжала приближаться к городу.

Последний штурм

К августу стало ясно, что вопрос о Баку будет решаться на поле боя. 5 августа азербайджано-турецкие подразделения заняли высоту Бадамдар и продвинулись к Биби-Эйбату. Затем последовали тяжелые столкновения в районе Биби-Эйбата, Бадамдара, Гурд-Гапысы, Бинагади, Биладжари и других направлениях.

Решающий этап наступил в середине сентября. Так, 13 сентября подразделения Кавказской исламской армии начали движение в направлении первой линии обороны противника. К 14 сентября сопротивление было серьезно ослаблено. Азербайджанские источники отмечают, что 13 сентября был прорван первый оборонительный рубеж противника в районе Биладжарской железной дороги, а к полудню 14 сентября его сопротивление было сломлено.

В ночь с 14 на 15 сентября началась решающая фаза операции. Утром 15 сентября Баку оказался под контролем Кавказской исламской армии.

Нуру-паша телеграфировал азербайджанскому правительству о взятии города около девяти часов утра. Именно разгром этой дашнакско-большевистской военной машины Кавказской исламской армией и азербайджанскими добровольцами 15 сентября 1918 года положил конец террору, восстановил историческую справедливость и позволил государству обрести свое сердце - город Баку. Так завершилась операция, которая стала одним из важнейших военных событий в истории Азербайджана начала XX века.

Баку возвращался в пространство азербайджанской государственности

Военная победа имела немедленное политическое продолжение. Уже 17 сентября правительство Азербайджанской Демократической Республики переехало из Гянджи в Баку. Национальное архивное управление подчеркивает, что после освобождения города вся Северная часть Азербайджана оказалась под властью правительства Фатали-хана Хойского. Именно эта последовательность - освобождение столицы, переезд правительства и установление государственной власти - позволяет понять исторический масштаб 15 сентября. 28 мая республика была провозглашена. 15 сентября ее столица была освобождена. 17 сентября правительство оказалось в Баку.

Таким образом, между юридическим провозглашением независимости и ее фактическим утверждением существовала прямая историческая связь. Не случайно уже газета «Азербайджан» в сентябре 1919 года оценивала 15 сентября как день, когда независимость получила фактическое воплощение. Этот исторический документ сегодня хранится в материалах Национального архивного управления.

Азербайджанское участие и братская помощь Турции

Говоря о событиях 15 сентября, важно видеть обе составляющие победы. С одной стороны, решающую роль сыграла военная помощь Османской империи. Несмотря на тяжелейшее положение самой Османской державы в последние месяцы Первой мировой войны, в Азербайджан были направлены войска. С другой стороны, освобождение Баку нельзя представлять исключительно как результат действий внешней силы. В составе Кавказской исламской армии находились азербайджанские военнослужащие.

Зафиксированы мобилизационные усилия правительства, в том числе участие жителей различных районов страны в боях вокруг Баку. Поэтому правильнее говорить о совместной победе азербайджанских и турецких сил - победе, в которой военная помощь Турции соединилась с борьбой самого Азербайджана за собственную государственность. Именно это стало одним из исторических оснований особого характера отношений между двумя странами.

Цена освобождения

Победа 15 сентября была достигнута высокой ценой. В боях за Баку погибли тысячи турецких и азербайджанских военнослужащих, офицеров и представителей местного населения. Погибшие были похоронены на территории нынешней Аллеи Шехидов, а память о турецких воинах была увековечена памятниками в Баку и других районах Азербайджана.

Эта память имеет для Азербайджана особое значение именно потому, что речь идет не об абстрактной военной кампании. За освобождение столицы заплатили жизнью люди, для которых существование азербайджанского государства было конкретной задачей, требовавшей личной жертвы. Поэтому спустя 108 лет дата 15 сентября сохраняет эмоциональную силу. Она напоминает, что государственность создается не только декларациями и законами, но и способностью государства защищать собственное право на существование.

Урок 1918 года

История освобождения Баку показывает еще одну важную закономерность. Независимость, провозглашенная на бумаге, нуждается в политических, военных и институциональных механизмах, способных превратить декларацию в реальность.

Азербайджанская Демократическая Республика столкнулась с этой проблемой с первых дней существования. Ее правительство провозгласило независимость, но не контролировало столицу. Оно создавало армию в процессе вооруженной борьбы, формировало государственные институты, одновременно пытаясь сохранить территориальную целостность. И 15 сентября стало тем моментом, когда эти усилия получили стратегический результат.

Именно поэтому современное отношение Азербайджана к этой дате выходит за рамки исторической годовщины. В ней видят продолжение многовековой борьбы за государственность, политическую независимость и способность самостоятельно определять судьбу страны.

Память, которая стала частью современности

Особое место 15 сентября занимает и в азербайджано-турецких отношениях. В 2018 году, когда отмечалось 100-летие освобождения Баку, в столице Азербайджана состоялся военный парад с участием президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Выступая на мероприятии, Ильхам Алиев назвал освобождение Баку историческим событием и подчеркнул, что подвиг азербайджанских и турецких военнослужащих стал основой особой близости двух государств.

Важен и символический смысл совместного чествования павших. Турецкие и азербайджанские военнослужащие, погибшие в 1918 году, сегодня воспринимаются как часть общей исторической памяти двух стран.

Эта память получила продолжение и в современной государственной политике. Отношения Азербайджана и Турции давно вышли за рамки обычного межгосударственного партнерства. Одним из исторических оснований нынешней глубины двусторонних отношений остается взаимная поддержка в самые тяжелые периоды, ярким символом которой стал поход Кавказской исламской армии на Баку.