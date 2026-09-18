В Азербайджане пройдут совместные военные учения «Сила единства – 2026» - фОТО - ВИДЕО

С участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Узбекистана в нашей стране пройдут совместные военные учения «Сила единства – 2026».

Как сообщили в Минобороны АР, учения, состоящие из трёх этапов, будут организованы на учебном центре «Гызылгая» Азербайджанской Армии в Карабахском экономическом районе, на учебном центре «Карабахлар» в Нахчыванской Автономной Республике, а также на учебном районе «Бёюк Зиря» в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Основной целью учений, которые пройдут с привлечением личного состава, боевой техники, военно-морских и авиационных средств, а также беспилотных летательных аппаратов, является повышение уровня готовности к проведению совместных операций, усиление координации войск и стандартизация процедур подготовки, а также совершенствование боевых возможностей подразделений.

Для участия в учениях в нашу страну прибыли личный состав и авиационные средства Вооружённых сил Турецкой Республики.

В соответствии с соответствующим планом осуществлены необходимые мероприятия по размещению личного состава и решению других организационных вопросов.