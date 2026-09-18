 Гасан Гасанов: В Кавказской Албании существовали три религии, а не только христианство | 1news.az | Новости
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Гасан Гасанов: В Кавказской Албании существовали три религии, а не только христианство

Ляман Гасанова19:15 - Сегодня
Гасан Гасанов: В Кавказской Албании существовали три религии, а не только христианство

Албания не была полностью христианским государством. Об этом заявил видный азербайджанский общественный, государственный и политический деятель, член Совета старейшин Организации тюркских государств, доктор исторических наук Гасан Гасанов.

«В ходе своих исследований я нашел тому многочисленные свидетельства», - сказал он на семинаре на тему «Выдержки из «Азербайджанского историко-географического атласа Гасана Гасанова» о Кавказской Албании», сообщает 1news.az.

«Средневековый ученый Мовсес Хоренаци писал, что все происходящее на территории Кавказской Албании относится к албанцам. Другой средневековый историк - Муса Каланкатаци свидетельствовал о существовании в Албании тюркского тенгрианства. В своих трудах он приводит имена божеств, почитавшихся древними тюрками», - сказал Гасан Гасанов.

«Когда на эти земли пришли арабы, в Албании исповедовались три религии - христианство, тенгрианство и иудаизм. Армяне и грузины сохранили христианство и после прихода арабов. На азербайджанских же землях были люди, исповедовавшие все три религии», - добавил ученый.

Он отметил, что согласно историческим источникам Кавказская Албания не существовала как государство в IV веке до н. э. «Беря это за основу, я утверждаю, что Албания как государство не существовала до 66 года до н. э. и не создавалась в IV веке до н. э.», - сказал Гасан Гасанов.

По его словам, важным аргументом в этом вопросе являются сведения древнеримского историка Диона Кассия, позволяющие проследить положение албанов в разные исторические периоды: «Дион свидетельствовал, что во времена Лукулла албаны были разрозненными племенами, а к приходу Помпея уже были организованным народом, у них были цари».

«Эти сведения необходимо рассматривать непосредственно в контексте исторических источников, а не политических интерпретаций. Есть реальные источники, и я ссылаюсь именно на них», - подчеркнул Гасан Гасанов.

В этом контексте он рекомендовал азербайджанским историкам уделить больше внимания установлению точных дат возникновения Атропатены и Албании как государств.

Гасан Гасанов ранее неоднократно выступал с концепцией о возникновении государства Атропатена в 612 году до н. э. В его исследованиях эта позиция обосновывается анализом исторических источников.
«До тех пор, пока мы не установим точную дату возникновения Атропатены и не определим точную дату создания Албании, попытки исказить нашу историю не прекратятся», - отметил Гасан Гасанов.

По его словам, историческое наследие Азербайджана требует более системного научного подхода. «Также необходимо уделять больше внимания как научным, так и правовым аспектам защиты исторического наследия», - отметил ученый.

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