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Общество

Azerbaijan Airlines и Азербайджанская национальная консерватория провели конкурс к Национальному дню музыки

First News Media17:03 - Сегодня
Azerbaijan Airlines и Азербайджанская национальная консерватория провели конкурс к Национальному дню музыки

Azerbaijan Airlines совместно с Азербайджанской национальной консерваторией провела музыкальный конкурс «Ритм неба», приуроченный к Национальному дню музыки, который отмечается 18 сентября. Цель проекта — обновить музыкальное сопровождение на борту авиакомпании, дополнив его оригинальными инструментальными композициями, отражающими характер бренда.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines.

Семь студентов Азербайджанской национальной консерватории представили на конкурс в общей сложности 21 композицию. По итогам оценки трое участников, набравших наибольшее количество баллов, заняли первое, второе и третье места и были награждены.

Работы оценивало жюри, в состав которого вошли композиторы и представители руководства Azerbaijan Airlines. Среди членов жюри — заведующая кафедрой дирижирования консерватории, доктор философии по искусствоведению, композитор Пикя Ахундова-Талыблы; доцент кафедры популярной музыки и джазового исполнительства, заслуженный деятель искусств, композитор Вагиф Герайзаде; преподаватель той же кафедры, народный артист, джазовый композитор Салман Гамбаров. В качестве независимого эксперта в работе жюри участвовал заслуженный артист, композитор Вугар Джамалзаде, представляющий Союз композиторов.

Три отобранные композиции планируется включить в музыкальное сопровождение рейсов Azerbaijan Airlines в ближайшие месяцы. Они будут звучать во время посадки и высадки пассажиров, а также использоваться в качестве фоновой музыки в бортовой развлекательной системе.

Проект «Ритм неба» даёт молодым музыкантам возможность продемонстрировать свой талант и познакомить со своими произведениями широкую аудиторию. Композиции, созданные в рамках сотрудничества Azerbaijan Airlines и Азербайджанской национальной консерватории, дополнят атмосферу на борту и станут частью впечатлений пассажиров от путешествия.

 

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