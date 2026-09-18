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Общество

Azerbaijan Airlines признана лучшей региональной авиакомпанией Центральной Азии и СНГ на World Airline Awards 2026

First News Media20:05 - Сегодня
Azerbaijan Airlines признана лучшей региональной авиакомпанией Центральной Азии и СНГ на World Airline Awards 2026

Azerbaijan Airlines, входящая в AZCON Holding, удостоена звания «Лучшая региональная авиакомпания Центральной Азии и СНГ» в рамках премии World Airline Awards 2026. Церемония, организованная международной рейтинговой организацией в области воздушного транспорта Skytrax, состоялась 18 сентября 2026 года в отеле The Langham в Лондоне.

Об этом сообщила пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.

Награда отмечает последовательную работу авиакомпании по улучшению пассажирского опыта за счёт модернизации флота, расширения маршрутной сети и совершенствования сервиса.

Генеральный директор Skytrax Эдвард Плейстед отметил: «Azerbaijan Airlines прочно утвердилась в качестве эталона обслуживания среди региональных авиакомпаний Центральной Азии и СНГ. Эта награда подчёркивает приверженность авиакомпании последовательному развитию, которое выражается в расширении флота, росте маршрутной сети и повышении качества сервиса».

Председатель Правления ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев заявил: «Это признание принадлежит нашим сотрудникам, чья преданность делу каждый день формирует впечатления пассажиров от путешествий с нами. Оно также отражает доверие пассажиров к Azerbaijan Airlines. Инвестируя в новые воздушные суда, расширяя маршрутную сеть и совершенствуя услуги, мы неизменно стремимся сделать каждое путешествие безопаснее, комфортнее и удобнее. Мы гордимся этой наградой, которая вдохновляет нас и дальше оправдывать это доверие».

Azerbaijan Airlines продолжает укреплять свою роль в обеспечении связей Азербайджана с международными рынками. Приоритеты развития авиакомпании объединяют обновление флота и расширение маршрутной сети с совершенствованием бортового обслуживания и цифровых инструментов, предоставляя пассажирам более широкий выбор и делая путешествия удобнее на всех этапах.

 

 

 

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