Сборные Азербайджана одержали третьи победы на Всемирной шахматной олимпиаде

Сборные Азербайджана успешно провели матчи третьего тура 46-й Всемирной шахматной олимпиады, которая проходит в Самарканде.

Как сообщает İdman.Biz, мужская сборная Азербайджана победила команду Швейцарии со счетом 3:1.

Шахрияр Мамедъяров и Магомед Мурадлы выиграли свои партии, а Айдын Сулейманлы и Эльтадж Сафарли завершили встречи вничью.

Женская сборная Азербайджана в третьем туре встретилась со Швецией и одержала победу со счетом 2,5:1,5.

Гюльнар Мамедова принесла команде победное очко, а Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева и Гюнай Мамедзаде сыграли вничью.

Таким образом, обе сборные Азербайджана выиграли все три стартовых матча Олимпиады. Ранее мужская команда победила Марокко (4:0) и Филиппины (3:1), а женская сборная разгромила Гватемалу и Данию с одинаковым счетом 4:0.

Всемирная шахматная олимпиада проводится по швейцарской системе в 11 туров и завершится 27 сентября.