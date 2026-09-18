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Ученые НАНА осудили кампанию в Армении вокруг монастыря Гянджасар

First News Media20:42 - Сегодня
Ученые НАНА осудили кампанию в Армении вокруг монастыря Гянджасар

В НАНА назвали кампанию вокруг Гянджасарского монастыря попыткой исказить исторические факты

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) выступили с заявлением в связи с обсуждением в Армении Гянджасарского монастыря, расположенного в Карабахе. Азербайджанские ученые заявили, что попытки представить этот памятник частью армянского исторического наследия не имеют научного и исторического обоснования.

В заявлении отмечается, что в последние дни в Армении вокруг памятников Кавказской Албании, в частности Гянджасарского монастыря, искусственно создается ажиотаж. По мнению авторов документа, происходящее представляет собой попытку создать сенсационный повод, не соответствующий историческим и научным фактам.

В НАНА подчеркнули, что Гянджасарский монастырский комплекс относится к историческому наследию Кавказской Албании. В качестве одного из основных аргументов ученые приводят место расположения памятника: территория, где находится монастырь, являлась одним из ключевых регионов Кавказской Албании и исторически входила в состав этого государства.

Отдельное внимание в заявлении уделено архитектурным элементам монастыря. В частности, ученые отметили использование равноконечных крестов, которые, согласно заявлению, являлись символом албанцев. При строительстве комплекса использовались местные материалы.

Также в НАНА указали на эпиграфические надписи, сохранившиеся на памятниках Карабаха, в том числе на Гянджасаре. В заявлении они названы частью албанского наследия. В качестве подтверждения авторы ссылаются на книгу об эпиграфических надписях Гянджасара, изданную в Петрограде в 1919 году.

Согласно заявлению, в тот период албанские надписи на памятниках целенаправленно уничтожались. Еще одним свидетельством албанского происхождения Гянджасара ученые называют фрески монастыря.

В НАНА также заявили, что попытки изменить исторический облик Гянджасара предпринимались еще в советский период и продолжились во время оккупации. По утверждению авторов заявления, албанские надписи уничтожались либо демонтировались и вывозились в Армению, после чего заменялись текстами с измененным содержанием.

По данным НАНА, изменения коснулись и крестов: равноконечному албанскому кресту на монастыре была придана форма григорианского. Кроме того, были нарушены первоначальное устройство и состояние захоронений албанских католикосов, расположенных внутри комплекса.

В заявлении также говорится, что во время оккупации под видом реставрационных работ в монастыре использовались строительные материалы, доставленные из Армении. По мнению ученых, это нанесло ущерб первоначальному облику памятника.

В НАНА заявили, что развернувшаяся вокруг Гянджасара кампания не имеет научного и исторического основания и направлена против мирной повестки Азербайджана. Авторы документа считают ее продолжением политики присвоения азербайджанских памятников, национальных ценностей и образцов традиционной кухни.

«Азербайджанские ученые решительно осуждают целенаправленно разжигаемую в Армении кампанию вокруг монастыря Гянджасар и призывают армянскую сторону отказаться от ложной пропаганды и объективно подходить к научным фактам», — говорится в заявлении.

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