Сахиба Гафарова: При председательстве Азербайджана особое внимание уделялось институциональному развитию Движения неприсоединения

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 14 сентября выступила с речью в качестве почетного гостя на мероприятии на тему «Роль молодежи в парламентском сотрудничестве» в штаб-квартире Молодежной организации Движения неприсоединения (МОДН).

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, председатель Милли Меджлиса Азербайджана сначала ознакомилась с условиями, созданными в штаб-квартире.

Выступая перед молодежью председатель Сахиба Гафарова говорила о важном вкладе Азербайджана в Движение неприсоединения за время четырехлетнего председательства в организации. Отмечалось, что председательство Азербайджана совпало с периодом серьезных глобальных вызовов, особенно пандемии COVID-19.

Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан сыграл важную роль в демонстрации солидарности в Движении неприсоединения и возможностей его практической деятельности в период пандемии. Упоминались инициативы Азербайджана по проведению посвященного COVID-19 Онлайн-саммита Движения неприсоединения, а также Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по COVID-19. Одновременно, Азербайджан содействовал предоставлению равного доступа к вакцинам и оказывал помощь странам, которые в ней нуждались.

Председатель Милли Меджлиса заявила, что особое внимание в период председательства Азербайджана уделялось укреплению международной роли и институционального развития Движения неприсоединения. Одним из важных направлений институционального развития стало создание по инициативе Президента Ильхама Алиева Молодежной сети и Парламентской сети Движения неприсоединения. В силу принятого в 2019 году решения Молодежная сеть Движения неприсоединения была преобразована в Молодежную организацию. Председатель парламента отметила, что Молодежная организация (МОДН) и Парламентская сеть (ПСДН) Движения неприсоединения выполняют различные, но взаимодополняющие функции.

Коснувшись создания ПСДН, она отметила, что учрежденная в 2021 году в Мадриде в рамках 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза Парламентская сеть под председательством Милли Меджлиса Азербайджана сформировала свою структуру, расширила международное сотрудничество и провела пять конференций в различных странах за истекший период. Парламентская сеть привнесла важное парламентское измерение в деятельность Движения неприсоединения, и дает возможность подкрепления принятых на международном уровне обязательств в национальных парламентах, что достигается путем законодательства, бюджетного и парламентского контроля.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова также подчеркнула, что, будучи важным наследием председательства Азербайджана, МОДН и ПСДН являются активными учреждениями, служащими будущему Движения неприсоединения.