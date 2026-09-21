TƏBİB о состоянии женщины, пострадавшей при падении рекламного щита

В городе Баку, в Ясамальском районе, на улице Мухаммеда Нахчывани в результате падения рекламного щита (led-монитора) пострадала женщина.

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос 1news.az.

Отмечается, что 20 сентября около 16:10 женщина 1968 года рождения была госпитализирована в отделение скорой медицинской помощи Клинического медицинского центра.

Пациентке, у которой диагностировали сочетанные травмы различных частей тела, были оказаны необходимые медицинские услуги.

20 сентября около 18:20 данное лицо на основании письменного обязательства членов семьи было эвакуировано в частное медицинское учреждение.

Напомним, что 20 сентября на массовом мероприятии, проходившем на 6-й Параллельной улице, произошел опасный инцидент: на присутствующих обрушился крупногабаритный светодиодный экран.