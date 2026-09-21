Эрдоган подарил младенцу золотую монету

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН пообщался с гражданами, которые встречали его у Дома тюркской культуры.

В ходе встречи он подарил золотую монету младенцу, родители которого четыре часа ждали президента под дождем.

Заметив ребенка в толпе, Эрдоган попросил открыть ограждение и пригласил семью подойти к нему, сообщает «Анадолу».

Президент пообщался с родителями младенца, приехавшими из Германии. Когда ребенок, испугавшись большого скопления людей, заплакал, Эрдоган подарил ему золотую монету и попросил родителей не расстраивать малыша.

Отец ребенка Мухаммет Уркер рассказал, что семья провела под дождем четыре часа в ожидании президента.

Он назвал встречу с Эрдоганом неописуемым и очень трогательным моментом, о котором в будущем расскажет своему сыну.

Среди встречавших турецкого лидера также был врач египетского происхождения Ахмед Абдулла.

Он поблагодарил Эрдогана за усилия во имя человечества и поддержку нуждающихся во всем мире.