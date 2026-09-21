Эрдоган подарил младенцу золотую монету
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН пообщался с гражданами, которые встречали его у Дома тюркской культуры.
В ходе встречи он подарил золотую монету младенцу, родители которого четыре часа ждали президента под дождем.
Заметив ребенка в толпе, Эрдоган попросил открыть ограждение и пригласил семью подойти к нему, сообщает «Анадолу».
Президент пообщался с родителями младенца, приехавшими из Германии. Когда ребенок, испугавшись большого скопления людей, заплакал, Эрдоган подарил ему золотую монету и попросил родителей не расстраивать малыша.
Отец ребенка Мухаммет Уркер рассказал, что семья провела под дождем четыре часа в ожидании президента.
Он назвал встречу с Эрдоганом неописуемым и очень трогательным моментом, о котором в будущем расскажет своему сыну.
Среди встречавших турецкого лидера также был врач египетского происхождения Ахмед Абдулла.
Он поблагодарил Эрдогана за усилия во имя человечества и поддержку нуждающихся во всем мире.