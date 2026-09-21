Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования главнокомандующему Сухопутными войсками Вооруженных сил — начальнику Штаба обороны Пакистана, фельдмаршалу Сеиду Асиму Муниру.

В соболезновании говорится: «Глубоко опечален известием о гибели шести военнослужащих в результате перестрелки с террористами в районе Хангу провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана».

Министр выразил соболезнования семьям погибших.