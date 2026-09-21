Обрушение золотой шахты в Судане: есть жертвы

По меньшей мере 11 человек погибли, еще около 30 пострадали в результате обрушения шахты золотого рудника на северо-востоке Судана.

Об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти. Поиски людей, которые могут находиться под завалами, продолжаются.

Инцидент произошел в отдаленном районе Они. По словам очевидцев, обрушение началось вечером в субботу. Представитель государственной компании Sudanese Mineral Resources Co. сообщил, что к воскресенью были обнаружены тела 11 погибших, еще 30 человек удалось спасти.

Это уже второй крупный обвал на неформальных золотых рудниках Судана за последнюю неделю. Ранее на западе страны в результате серии обрушений шахт погибли не менее 82 человек.