Товарооборот Грузии и Азербайджана за 8 месяцев превысил $959 млн 

Торговый оборот между Грузией и Азербайджаном с января по август 2026 года составил около $959,6 млн.

Эти данные приводит Национальная служба статистики Грузии, на которые ссылается ТАСС.

Первое место среди торговых партнеров Грузии с января по август заняла Турция, объем торговли с которой составил около $2,25 млрд, второе место - Китай (около $2,04 млрд), а третье - Россия (более $2 млрд, рост на 19,1%).

Также среди крупнейших торговых партнеров Грузии фигурируют США (около $1,6 млрд), Германия (около $793,5 млн) и Армения (около $666,9 млн).

Общий внешнеторговый оборот Грузии за восемь месяцев составил более $17,9 млрд (рост на 8,4%).

При этом экспорт достиг около $5,4 млрд (рост на 22,1%), а импорт - более $12,5 млрд (рост на 3,4%).