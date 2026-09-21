Как формируется доход в пирамидальных системах: важное предупреждение для граждан - ВИДЕО

Агентством национальной кибербезопасности Азербайджана (MKA) подготовлен просветительский видеоматериал, посвященный пирамидальным системам.

Как сообщает 1news.az, в видеоматериале объясняется принцип работы пирамидальных систем, основные особенности подобных финансовых схем, а также признаки, по которым их можно распознать.

Отмечается, что пирамидальные системы представляют собой рискованные финансовые схемы, привлекающие людей обещаниями быстрого и гарантированного дохода. В таких системах прибыль в большинстве случаев формируется не за счет реальной экономической деятельности, а за счет средств, вносимых новыми участниками.

В просветительском материале также содержится информация о моментах, на которые следует обратить внимание при столкновении с подобными предложениями.

Гражданам рекомендуется опираться не на сомнительные обещания, а исключительно на проверенную и надежную информацию.