АЖД назначили дополнительные рейсы в Агстафу

«Азербайджанские железные дороги» (АЖД) назначат дополнительные рейсы по маршруту Баку — Агстафа — Баку 26 и 27 сентября в связи с увеличением пассажирского спроса.

Об этом сообщили в АЖД.

Кроме того, по данному направлению ежедневно курсируют регулярные поезда по маршруту Баку — Газах — Баку в соответствии с действующим расписанием.

Приобрести билеты можно в кассах железнодорожных вокзалов Баку и Гянджи, на официальном сайте АЖД, а также через мобильное приложение ADY Mobile.