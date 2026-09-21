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Проведена встреча по вопросам развития сферы образования в Карабахе - ФОТО

First News Media13:28 - Сегодня
Проведена встреча по вопросам развития сферы образования в Карабахе - ФОТО

Фонд развития образования (ФРО), Фонд возрождения Карабаха (ФВК) и Группа компаний «Veyseloglu» провели встречу, посвященную развитию сферы образования в Карабахе.

Во встрече приняли участие председатель Правления ФРО Ниджат Мамедли, председатель Правления ФВК Рахман Гаджиев, ректор Карабахского университета Шахин Байрамов, основатель и главный исполнительный директор Группы компаний «Veyseloglu» Айдын Вейсалоглу, а также представители сторон.

В ходе встречи участники обсудили совместные инициативы, направленные на создание современной образовательной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, поддержку стратегического развития Карабахского университета и укрепление кадрового потенциала региона. Участники подчеркнули важность трехсторонней модели партнерства между государством, частным сектором и академическими институтами. Состоялся обмен мнениями о перспективах учреждения специальных стипендиальных программ для студентов университета, создания возможностей для прохождения практики и реализации совместных социальных программ.

Председатель Правления ФРО Ниджат Мамедли в своем выступлении подчеркнул важную роль образования в устойчивом развитии Карабаха. Он отметил, что совместная деятельность государства, частного сектора и общественных институтов вносит значительный вклад в расширение образовательных возможностей и развитие человеческого капитала в регионе.

Председатель Правления ФВК Рахман Гаджиев отметил, что образование играет особую роль в обеспечении устойчивого расселения на освобожденных территориях. По его словам, формирование человеческого капитала в регионе и расширение образовательных возможностей для молодежи способствуют всестороннему восстановлению края, поэтому поддержка соответствующих проектов имеет особое значение.

Ректор Карабахского университета Шахин Байрамов выразил благодарность партнерским организациям за поддержку этой важной инициативы, направленной на развитие сферы образования. Он отметил, что оказываемая поддержка имеет особое значение для расширения академических возможностей университета и профессионального развития студентов. Ректор подчеркнул, что такие стратегические шаги обеспечивают устойчивое развитие сферы образования в Карабахе и одновременно придают значительный импульс всестороннему возрождению и дальнейшему развитию региона.

Основатель и главный исполнительный директор Группы компаний «Veyseloglu» Айдын Вейсалоглу сообщил, что поддержка сферы образования является одним из стратегических приоритетов Группы компаний. Он подчеркнул, что развитие качественного образования способствует укреплению человеческого капитала страны и играет важную роль в формировании и развитии профессионального кадрового потенциала компаний.

В ходе встречи также обсуждались расширение механизмов поддержки Карабахского университета, увеличение масштаба совместных инициатив и конкретные направления деятельности на следующем этапе.

По итогам встречи Фонд развития образования и Группа компаний «Veyseloglu» подписали партнерское соглашение в поддержку Карабахского университета.

Поддержка, предусмотренная подписанным соглашением, будет способствовать развитию Карабахского университета, созданию более благоприятных возможностей для студентов и укреплению образовательного потенциала университета.

Напомним, 2 июня 2025 года в рамках прошедшего в городе Ханкенди «Карабахского форума образования и партнерства» Фонд возрождения Карабаха и Фонд развития образования подписали Меморандум о взаимопонимании. В соответствии с соглашением 50 студентов Карабахского университета получают стипендиальную поддержку в 2025–2026 учебном году в рамках «Карабахской стипендиальной программы».

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