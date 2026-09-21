Кровь сдали около 80 человек: в Баку не смогли спасти молодого врача-имплантолога

В Баку после перенесенной хирургической операции скончался врач-стоматолог Шахин Тофиг оглу Тагиев (1995 г.р.).

Как передает Qafqazinfo, причиной смерти молодого специалиста стало резкое ухудшение состояния здоровья в послеоперационный период.

Как сообщили близкие погибшего, в конце августа Шахин Тагиев был прооперирован в госпитале Государственной пограничной службы в связи с проблемами с желчным пузырем. Вскоре после хирургического вмешательства у него начались серьезные осложнения, из-за чего пациента экстренно перевели в одну из частных клиник.

Из-за открывшегося внутреннего кровотечения молодой врач долгое время находился в отделении реанимации.

В надежде спасти его жизнь кровь для него сдали около 80 человек, однако, несмотря на все усилия медиков и близких, спасти мужчину не удалось.

Шахин Тагиев являлся одним из первых выпускников Нахчыванского государственного университета по специальности "стоматология". Он был широко известен в профессиональной среде и успешно работал стоматологом-имплантологом в ведущих клиниках Баку и Сумгайыта.