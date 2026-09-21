«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму

Кандидаты «Единой России» занимают первые места в 208 из 225 одномандатных округов на выборах депутатов Госдумы после обработки 95,97% протоколов УИК.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Кандидаты КПРФ лидируют в пяти одномандатных округах, «Справедливой России» и самовыдвиженцы — в четырех, ЛДПР — в двух, «Родины» — в одном.

По одномандатным округам избирается половина состава Госдумы — 225 депутатов. Еще 225 мандатов распределяются по итогам голосования по федеральным партийным спискам.

Источник: ТАСС