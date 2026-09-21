Выборы в Госдуму: между официальными результатами и вопросами к процедуре - ВИДЕО

После завершения трехдневного голосования главный вопрос заключается уже не только в том, какие партии получат места в Государственной думе РФ, но и в том, насколько прозрачной была сама процедура подсчета голосов.

По предварительным данным, после обработки более 90% протоколов «Единая Россия» получает около 58% голосов, КПРФ — около 14%, ЛДПР — около 9%, «Новые люди» — около 8%. При этом «Справедливая Россия» находится непосредственно у пятипроцентного барьера. Явка, согласно приведенным данным, составила около 56,7%, заметно выше итогового показателя предыдущих думских выборов.

Сами по себе эти цифры не доказывают ни честность, ни нечестность выборов. Но именно процедура формирования этих цифр становится принципиально важной, если одновременно появляются сообщения о нарушениях на отдельных избирательных участках.

Вброс бюллетеней — уже не абстрактная проблема

Один из наиболее серьезных эпизодов связан с участком №343 в Республике Марий Эл. По сообщению избирательной комиссии, после обращения наблюдателей был подтвержден факт вброса бюллетеней. Члены комиссии были отстранены, а бюллетени из соответствующего ящика должны были быть признаны недействительными.

Еще один случай произошел в Республике Коми. На участке №62 избиратель получил бюллетень с уже поставленной отметкой. После проверки была обнаружена пачка из 48 бюллетеней с отметками за одну партию. Эти бюллетени изъяли и признали испорченными. Сам факт наличия таких бюллетеней требует отдельной оценки правоохранительных органов: он свидетельствует о нарушении процедуры, но без установления обстоятельств нельзя автоматически утверждать, кто именно и с какой целью его совершил.

Были и другие эпизоды. В Якутске 409 бюллетеней признали недействительными после того, как председатель и заместитель председателя комиссии вскрыли сейф-пакеты. В Орловской области после повреждения пломб при надомном голосовании недействительными признали 250 бюллетеней.

Это принципиально важная деталь: даже официальная система признает наличие нарушений. Спор начинается вокруг другого вопроса — являются ли подобные случаи единичными инцидентами или частью более масштабной проблемы.

Официальная позиция и проблема доверия

ЦИК, МВД и другие государственные структуры России заявляли, что нарушений, способных повлиять на общие результаты выборов, не выявлено. При этом сами избирательные комиссии подтвердили ряд отдельных нарушений и применили предусмотренные процедуры — отстранение членов комиссий до признания бюллетеней недействительными.

Эти две вещи не обязательно противоречат друг другу.

Можно одновременно признать существование нарушений на отдельных участках и не иметь доказательств того, что они изменили общенациональный результат. Но именно поэтому общественное доверие зависит не только от итоговой цифры, объявленной ЦИК, а от того, насколько подробно расследован каждый спорный эпизод.

Особенно важны случаи, где существуют видеозаписи, показания наблюдателей или документированные расхождения в протоколах. Если нарушение подтверждается, общественность должна понимать, какие бюллетени были аннулированы, кто понес ответственность и могло ли произошедшее повлиять на распределение голосов.

ДЭГ добавляет еще один уровень вопросов

Отдельно выделяется дистанционное электронное голосование. Его явка значительно выше общей, а распределение голосов заметно отличается от результатов традиционного голосования. На федеральной платформе «Единая Россия», согласно приведенным данным, получает около 49%, «Новые люди» — более 15%, КПРФ — около 12%, ЛДПР — около 11%.

Само по себе отличие результатов электронного и очного голосования не является доказательством фальсификации. У этих групп избирателей может быть разный социальный и демографический состав. Однако существенные различия закономерно становятся предметом общественного интереса и требуют прозрачного объяснения принципов работы системы и возможности независимой проверки результатов.

Главный вопрос — не в одном видео

Политическая дискуссия вокруг выборов часто сводится к двум противоположным позициям: либо утверждается, что все нарушения доказывают фальсификацию выборов в целом, либо отдельные нарушения объявляются незначительными и не имеющими никакого отношения к легитимности процедуры.

Обе крайности упрощают проблему.

Одно видео, даже если оно достоверно показывает нарушение, не позволяет автоматически перенести его на все избирательные участки страны. Но и несколько подтвержденных случаев нельзя просто игнорировать: они являются основанием для проверки и требуют публичного объяснения.

Поэтому наиболее содержательный вопрос звучит иначе: сколько нарушений было подтверждено, сколько бюллетеней из-за них признали недействительными, какие решения приняли комиссии и правоохранительные органы и могли ли выявленные нарушения изменить результаты в конкретных округах?

Именно ответы на эти вопросы, а не эмоциональные заявления сторон, позволяют оценивать прозрачность избирательного процесса.

В конечном счете доверие к выборам определяется не только итоговой таблицей с процентами. Оно формируется тем, насколько убедительно государство способно показать путь каждого голоса — от момента выдачи бюллетеня до окончательного протокола. Если нарушения действительно единичны, их расследование и публичное устранение должны это подтвердить. Если же выявляются повторяющиеся схемы, одинаковые нарушения в разных регионах или несоответствия между документами и видеозаписями, это уже требует более серьезного анализа.

Поэтому представленное видео имеет смысл рассматривать не как готовое доказательство «фальсификации всех выборов», а как конкретный эпизод, который должен быть проверен. И именно совокупность таких проверяемых эпизодов — вместе с протоколами, решениями комиссий, данными наблюдателей и результатами проверок — позволяет сделать обоснованные выводы о том, что происходило на выборах.