Бытовое насилие в Азербайджане: что происходит, когда женщине некому помочь - ВИДЕО

Видеозапись, на которой мужчина жестоко избивает женщину в одном из магазинов Баку, вызвала волну обсуждений в социальных сетях.

На кадрах зафиксировано открытое физическое насилие над женщиной, происходящее в общественном месте, в присутствии других людей и ребенка, это невозможно назвать «просто бытовым конфликтом».

Детский правозащитник, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова сообщила, что женщина является матерью троих детей и на протяжении нескольких лет подвергалась насилию со стороны супруга. Кроме того, младший ребенок, попавший на кадры в момент происшествия, находится в аутистическом спектре.

В настоящее время полиция проводит расследование в связи с распространенными в социальных сетях кадрами. Как сообщили 1news.az в ответ на запрос редакции, по данному факту проводится расследование.

Но за 35-секундной видеозаписи остается гораздо более серьезная проблема, чем конкретный один эпизод, попавший на камеру. Это вопрос о том, что происходит с женщиной, которая годами живет в ситуации насилия, что происходит с детьми, вынужденными быть свидетелями такого поведения, и почему человек может оказаться фактически один на один с агрессором даже тогда, когда вокруг него находится огромное количество людей.

И прежде всего, сам факт избиения женщины необходимо называть именно тем, чем он является, - насилием. Нет, не «семейной ссорой», не «конфликтом между супругами» и не ситуацией, в которую посторонним лучше не вмешиваться.

И если человек позволяет себе избивать женщину в магазине, где его действия могут увидеть посторонние, возникает закономерный вопрос касательно того, что все что время происходило в семье за закрытыми дверями, когда рядом не было случайных свидетелей и камеры? Когда рядом не было тех, кто бы мог помочь.

В конце концов, домашнее насилие редко ограничивается одним эпизодом, а для человека, который годами живет рядом с агрессором, опасность может становиться частью повседневности.

При этом положение женщины в такой ситуации может быть значительно сложнее, чем кажется человеку со стороны, ведь со стороны легко спросить, почему она не ушла, почему не обратилась за помощью, почему продолжала жить с этим человеком?

Однако подобные вопросы зачастую игнорируют реальность насилия. Человек может зависеть от партнера материально, бояться мести, переживать за детей, не иметь безопасного места для проживания, опасаться того, что после обращения ситуация станет еще опаснее, или просто годами находиться в состоянии, в котором любое решение приходится принимать под угрозой.

Особенно уязвимым положение становится тогда, когда у женщины есть дети. Уйти от агрессора в таком случае означает не просто собрать личные вещи и закрыть за собой дверь. Необходимо одновременно думать о безопасности нескольких человек, жилье, деньгах, документах, школе или детском саде, медицинской помощи и дальнейшем контакте с человеком, который продолжает оставаться отцом детей.

Что немаловажно, то, что ребенок сам физически не подвергался избиению на кадрах, не означает, что он не пострадал от происходящего. ЮНИСЕФ отдельно подчеркивает, что дети могут испытывать серьезные последствия даже тогда, когда насилие направлено не непосредственно на них, а на другого члена семьи, ведь наблюдение за насилием также может причинять ребенку сильный стресс.

Дом должен быть местом, где ребенок получает ощущение безопасности, но в ситуации, когда один из родителей избивает другого, это базовое ощущение рушится. Ребенок оказывается свидетелем того, что близкого ему человека можно унижать и физически атаковать, а семейное пространство не гарантирует безопасности.

Поэтому в подобных ситуациях вопрос должен звучать не только о том «Как защитить женщину от мужа?», ведь есть еще один вопрос - «Как защитить детей, которые живут в этой семье?»

Но есть еще один аспект этой истории, который невозможно не заметить и это реакция окружающих.

На видео видно, что рядом находятся люди. При этом сам факт того, что жестокое избиение происходит в общественном месте и продолжается на глазах у других, заставляет ужасаться, ведь человек может подвергаться насилию практически посреди магазина и при этом оставаться без немедленной помощи.

В конце концов, когда несколько человек видят происходящее и каждый ждет, что вмешается кто-то другой, возникает эффект коллективного бездействия. Ответственность словно растворяется между десятками присутствующих, ведь один человек считает, что уже кто-то вызвал полицию, второй думает, что это семейное дело, третий не хочет связываться с чужими проблемами, четвертый просто продолжает наблюдать.

В итоге женщина остается один на один с агрессором, хотя физически находится среди людей.

В этот момент вопрос о том, «имеют ли право посторонние вмешиваться в семейные дела», вообще не должен быть главным. Перед ними происходит насилие, а присутствие ребенка делает происходящее еще более серьезным.

Общество не может одновременно говорить о необходимости защищать женщин и детей от насилия и при этом считать, что чужая проблема перестает быть нашей проблемой, если она происходит не в нашем доме.

Безразличие окружающих становится частью той среды, в которой насилию проще продолжаться.

При этом особенно важно понимать уязвимость самого человека, который нуждается в помощи, ведь для многих женщина, подвергающаяся избиению, может выглядеть как человек, которому достаточно просто протянуть руку и вывести его из опасной ситуации. На практике все гораздо сложнее.

Человек может бояться обратиться за помощью или может не знать, куда именно звонить. Может опасаться, что после обращения агрессор узнает об этом, а может быть психологически сломлен годами насилия. В конечном итоге, может находиться в состоянии шока и не понимать, что делать дальше.

Поэтому система помощи должна быть устроена таким образом, чтобы человеку не приходилось совершать практически невозможное усилие в самый опасный момент своей жизни. В Азербайджане действует «Женская линия поддержки» по короткому номеру 116111. Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей сообщал, что сервис работает для женщин, нуждающихся в психологической поддержке, находящихся в кризисной или социально опасной ситуации, а также столкнувшихся с бытовым насилием. Служба была создана как круглосуточная.

При этом проблема доступности помощи состоит не только в наличии номера телефона, так как в критической ситуации человеку необходимо быть уверенным, что по этому номеру действительно ответят, выслушают и помогут понять, что делать дальше.

В рамках подготовки этого материала редакция 1news.az также попыталась дозвониться на один из номеров экстренной помощи, однако ответа не последовало.

Таким образом, один неотвеченный звонок сам по себе, конечно, не позволяет делать вывод о работе всей системы помощи или о доступности службы в целом. Но что произойдет, если в следующий раз такой звонок будет сделан не журналистом, проверяющим работу службы, а женщиной, которая в этот момент действительно пытается спастись от человека, способного причинить ей вред? У нее может не быть второго номера, не быть возможности перезвонить, или времени ждать.

Система помощи в таких ситуациях измеряется не количеством созданных горячих линий и опубликованных номеров, а тем, может ли человек получить помощь тогда, когда она ему действительно необходима.

Сегодня люди обсуждают конкретного мужчину и конкретную женщину. Завтра подобное видео может появиться из другого места, другая женщина может оказаться в ситуации, в которой ей некуда уйти и еще один ребенок может стоять рядом и видеть, как один из родителей избивает другого. И вновь прохожий может решить, что это не его дело.

Именно из таких решений - не вмешиваться, не звонить, не спрашивать, не обращать внимания - и складывается среда, в которой насилие может оставаться незамеченным годами.

Сегодня в помощи нуждается женщина, которая годами подвергалась насилию, трое детей, которые живут в той же семье и ребенок, оказавшийся свидетелем нападения.

И нам нужно понять, что необходимо изменить, чтобы в следующий раз человек, оказавшийся рядом с насилием, не прошел мимо, ребенок не оставался без защиты, а женщина, решившая обратиться за помощью, действительно могла ее получить.