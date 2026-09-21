Фархад Мамедов: Исторические и религиозные вопросы не должны оказывать влияния на мирный процесс

Обсуждения вокруг наследия Кавказской Албании имеют не только исторический, но также государственный и политический контекст.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель главы Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фархад Мамедов на мероприятии на тему «Наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана».

Он отметил, что наследие государств, исторически существовавших на азербайджанской территории, является неотъемлемой частью истории государственности Азербайджана: «По результатам проведенных нами исследований можно сделать вывод, что на территории нынешнего Азербайджана исторически существовало около 30 государств. Мы должны защищать наследие всех этих государств и учитывать, что являемся их преемниками. В мире очень мало территорий, обладающих столь богатой и древней традицией государственности».

Он подчеркнул, что претензия Армении на наследие Кавказской Албании привлекает особое внимание: «Почему из этих почти 30 государств претендуют именно на Кавказскую Албанию? По поводу наследия других государств подобных претензий нет. Считаю, что здесь важную роль играет и религиозный фактор. Пытается сформироваться такой подход: если после VII века на эти территории пришла исламская религия, значит, христианское наследие можно монополизировать».

Ф.Мамедов отметил, что дискуссии вокруг наследия Кавказской Албании уже долгое время существуют и в азербайджанской историографии. «Серьезные обсуждения в этом направлении велись еще в середине XX века. Работая в архивах в период, когда выдвигались претензии по Карабаху, я столкнулся с подробной исторической справкой, подготовленной по этому вопросу Икраром Алиевым. В ответ на публикации Института истории Академии наук Армении у азербайджанских историков также были свои исследования и позиции. То есть это не новая тема, она существовала с самого начала и будет находиться на повестке дня и впредь», - заявил он.

Ф.Мамедов отметил, что после освобождения территорий Азербайджана от оккупации крайне важно еще больше активизировать научные исследования в этом направлении: «В период оккупации наши возможности в определенной степени были слабыми. Теперь наши территории освобождены. С этого момента количество таких исследований должно возрасти, что обеспечит еще большее укрепление научной аргументации и весомости нашего слова».

Он подчеркнул, что вопрос, связанный с наследием Кавказской Албании, имеет особое значение для Азербайджана. «Возникает очень интересный феномен. Важным моментом является то, что государство, принадлежащее к исламской религии, выступает с вопросом защиты христианского наследия, принимает его как свое собственное наследие и защищает его. Мы принимаем это наследие как часть нашей собственной истории и защищаем его», - сказал Ф.Мамедов.

По его словам, начиная с XIX века, процессы, связанные с религиозным наследием в регионе, также использовались в контексте политических целей.

Ф.Мамедов отметил, что на нынешнем этапе на фоне мирного процесса особое внимание должно уделяться дискуссиям, связанным с историческим и религиозным наследием: «В то время как на межгосударственном уровне идет мирный процесс, самый большой удар по диалогу на уровне народной дипломатии наносят именно подобные вопросы. Для нас эти обсуждения уже не остались в прошлом этапе, и их можно расценивать как одну из форм реваншизма».

Он подчеркнул, что, если вначале выдвигались территориальные претензии, затем определенные подходы в правовой плоскости, то в настоящее время наблюдаются попытки использовать в этих целях и религиозное наследие: «Возможна актуализация этого наследия и попытка в будущем вновь выдвинуть территориальные претензии с использованием понятия «исторической справедливости». С этой точки зрения к вопросу нужно подходить очень внимательно».

Ф.Мамедов также затронул роль Армянской апостольской церкви. По его словам, она является одной из главных структур в армянском обществе, где институционально выражаются реваншистские позиции: «Позиция политических партий и различных общественно-политических структур может меняться в зависимости от политической конъюнктуры, давления или других факторов. Однако принятые армянской церковью в последние годы документы и решения показывают, что позиция в этом вопросе остается неизменной».

Эксперт подчеркнул необходимость большей активности азербайджанской историографии в этом направлении. «Мы должны активизировать нашу работу в этом направлении. У покойного историка Эльдара Исмаилова была такая мысль: армяне пытаются доказать, что все принадлежит им, а мы - что принадлежит нам. Азербайджан полагается на свою историю, а армяне - на своих историков. Поэтому мы должны вести эти обсуждения в первую очередь на научном уровне и не позволять переводить вопрос в политическую плоскость», - заявил Ф.Мамедов.

Г.Агаев