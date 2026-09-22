Адриана Лима вновь оказалась в центре обсуждений из-за перемен во внешности - ФОТО - ВИДЕО

Бразильская супермодель Адриана Лима вновь стала объектом активного обсуждения в социальных сетях после появления на закрытии Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Кадры с мероприятия быстро разошлись в социальных сетях, а пользователи обратили внимание на заметно изменившиеся черты лица и более стройную фигуру модели.

Нынешний образ Адрианы Лимы сравнивают с ее фотографиями последних лет, на которых она выглядит в корне иначе. Некоторые пользователи заявляют, что модель сейчас выглядит значительно моложе и вновь напоминает себя времен работы с Victoria’s Secret, другие же, напротив, пишут о слишком заметных изменениях внешности.

На этом фоне в социальных сетях появились предположения о возможном использовании препаратов для снижения веса, а также о косметологических или пластических процедурах. Однако никаких подтверждений этим версиям нет, и сама А.Лима не делала каких-либо заявлений о применении подобных препаратов или проведении каких-либо операций в связи с нынешними изменениями внешности.

Ранее внешность А.Лимы уже становилась предметом многочисленных обсуждений после премьеры фильма «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях». Тогда пользователи соцсетей также предполагали, что модель могла прибегнуть к пластическим или косметологическим процедурам. В ответ бразильская модель опубликовала фотографию без макияжа и напомнила, что является матерью троих детей.