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Трамп запустил собственный новостной канал

First News Media09:33 - Сегодня
Трамп запустил собственный новостной канал

Администрация президента США Дональда Трампа запустила собственный новостной канал Trump TV.

Работа платформы началась с видеозаписи выступления американского лидера двухмесячной давности.

Об этом сообщает The Washington Sun.

Пресс-секретарь Трампа Каэлан Дорр заявил, что Trump TV станет «прямой трансляцией самых ярких моментов администрации без цензуры». По его словам, на канале будут показывать фрагменты, которые не освещались основными новостными телеканалами.

«В некоторых случаях пресса сообщала неточно или вовсе не сообщала о многочисленных рекордных достижениях администрации на благо всех американцев», — добавил Дорр.

Трансляция Trump TV ведется на YouTube-канале Белого дома, а также доступна в разделе «Прямые трансляции» официального приложения Белого дома.

18 сентября Дональд Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов CNN, MS NOW и Politico. Он обвинил редакции этих СМИ в распространении недостоверной информации о деятельности американской администрации. В знак солидарности другие СМИ перестали освещать официальные мероприятия с участием Дональда Трампа.

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