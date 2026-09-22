В Баку при столкновении двух иномарок погиб водитель
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована в Сабунчинском районе.
Автомобиль марки Opel Frontera под управлением Вахида Мамедова столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Mercedes Benz E, за рулем которого находился Озал Юсифов.
В результате происшествия В. Мамедов получил травмы.
Его доставили в больницу, однако спасти жизнь пострадавшего не удалось.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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