В Баку при столкновении двух иномарок погиб водитель

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована в Сабунчинском районе.

Автомобиль марки Opel Frontera под управлением Вахида Мамедова столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Mercedes Benz E, за рулем которого находился Озал Юсифов.

В результате происшествия В. Мамедов получил травмы.

Его доставили в больницу, однако спасти жизнь пострадавшего не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело.