Эрдоган призвал устранить препятствия в оборонном сотрудничестве Турции и США

Турция готова расширять сотрудничество с США в энергетике, включая атомную энергетику и поставки сжиженного природного газа (СПГ), заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы готовы развивать сотрудничество с Америкой в таких сферах, как энергетика, включая атомную энергетику и СПГ, гражданская авиация и высокие технологии", - заявил Эрдоган, выступая в Нью-Йорке, его слова приводит телеканал Haberturk.

Эрдоган, находящийся в Нью-Йорке для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), принял участие в мероприятии "100 лет дружбы: Турция — Соединенные Штаты Америки", организованном в одном из ресторанов города.

Президент Турции отметил, что Анкара заинтересована в дальнейшем расширении взаимодействия с Вашингтоном в этих направлениях.

Отдельно Эрдоган остановился на оборонной промышленности, которую назвал одной из традиционно наиболее сильных сфер турецко-американского партнерства.

По его словам, необходимо развивать сотрудничество в оборонной сфере как на двустороннем уровне, так и в рамках НАТО.

Эрдоган заявил о намерении Турции и США устранить существующие препятствия в оборонном сотрудничестве и придать ему новый импульс.

"Мы хотим, оставив позади препятствия, которых вообще не должно быть между двумя союзниками, придать нашим отношениям новый импульс", - сказал турецкий лидер.

По его словам, около 20 лет назад объем оборонного экспорта Турции составлял всего 248 миллионов долларов в год, тогда как сейчас он превышает 10 миллиардов долларов.

Президент также заявил, что доля Турции в мировом экспорте оборонной продукции выросла более чем на 120% по сравнению с показателем пятилетней давности.