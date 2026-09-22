Вынесено решение в отношении ранее задержанной Афры Сарачоглу - ВИДЕО

Звезда сериала «Yalı Çapkını», турецкая актриса Афра Сарачоглу освобождена после прохождения медицинского и процессуальных процедур в рамках расследования, проводимого прокуратурой Бакыркёя.

Как сообщалось ранее, актриса была задержана 21 сентября в аэропорту Стамбула после возвращения из Франции. В отношении А.Сарачоглу было вынесено постановление о задержании в рамках расследования, связанного с наркотиками.

Турецкие СМИ сообщают, что после задержания актрису доставили в больницу для медицинского осмотра, а затем в Институт судебной медицины, после чего А.Сарачоглу прошла необходимые процессуальные процедуры в прокуратуре

После завершения медицинских и процессуальных процедур актриса была освобождена - при этом результаты проведённых исследований на данный момент еще не готовы.

Освобождение А.Сарачоглу также подтвердило ее менеджерское агентство. В заявлении отмечается, что актриса, завершив зарубежную поездку, вернулась в Турцию и после прохождения всех процедур была отпущена.

Напомним, после появления информации о постановлении о задержании А.Сарачоглу заявила, что находилась за границей в рамках заранее запланированной рабочей поездки. Актриса подчеркнула, что намерена вернуться в Турцию и полностью сотрудничать с правоохранительными органами.

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