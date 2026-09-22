 Вынесено решение в отношении ранее задержанной Афры Сарачоглу - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Вынесено решение в отношении ранее задержанной Афры Сарачоглу - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:38 - Сегодня
Вынесено решение в отношении ранее задержанной Афры Сарачоглу - ВИДЕО

Звезда сериала «Yalı Çapkını», турецкая актриса Афра Сарачоглу освобождена после прохождения медицинского и процессуальных процедур в рамках расследования, проводимого прокуратурой Бакыркёя.

Как сообщалось ранее, актриса была задержана 21 сентября в аэропорту Стамбула после возвращения из Франции. В отношении А.Сарачоглу было вынесено постановление о задержании в рамках расследования, связанного с наркотиками.

Турецкие СМИ сообщают, что после задержания актрису доставили в больницу для медицинского осмотра, а затем в Институт судебной медицины, после чего А.Сарачоглу прошла необходимые процессуальные процедуры в прокуратуре

После завершения медицинских и процессуальных процедур актриса была освобождена - при этом результаты проведённых исследований на данный момент еще не готовы.

Освобождение А.Сарачоглу также подтвердило ее менеджерское агентство. В заявлении отмечается, что актриса, завершив зарубежную поездку, вернулась в Турцию и после прохождения всех процедур была отпущена.

Напомним, после появления информации о постановлении о задержании А.Сарачоглу заявила, что находилась за границей в рамках заранее запланированной рабочей поездки. Актриса подчеркнула, что намерена вернуться в Турцию и полностью сотрудничать с правоохранительными органами.

Читайте по теме:

В Турции задержали звезду «Великолепного века» Араса Булута Ийнемли и рэпера Sefo

Поделиться:
561

Актуально

Мнение

В Азербайджане будут изучать албанское христианское наследия на территории ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 30 градусов тепла 

Общество

Школьная форма в Азербайджане: равенство, комфорт и единые правила

Xроника

Ильхам Алиев направил обращение участникам IV Бакинского форума по безопасности

Общество

«Азеристиликтеджиззат» строит новые котельные в Баку

Погода на среду: В Баку ожидается до 30 градусов тепла 

Песня Диляры Кязимовой прозвучала в голливудском фильме с Лиамом Нисоном - ВИДЕО

Клинику «Kristal Estetik» оштрафовали на 26 тысяч манатов

Выбор редактора

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Полиция отреагировала на видео с курящими электронные сигареты школьниками в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Угрожавшего первокурсникам студента отчислили из университета - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Баку ожидаются дожди, в регионах Азербайджана выпадет град

После слов об армянском происхождении музыканта на концерте Акмаля прозвучала «Basqalı» Афтандила Исрафилова - ВИДЕО

Последние новости

В Азербайджане будут изучать албанское христианское наследия на территории Армении. Почему это важно?

Сегодня, 14:25

«Азеристиликтеджиззат» строит новые котельные в Баку

Сегодня, 14:20

Погода на среду: В Баку ожидается до 30 градусов тепла 

Сегодня, 14:16

Песня Диляры Кязимовой прозвучала в голливудском фильме с Лиамом Нисоном - ВИДЕО

Сегодня, 14:13

Президент Азербайджана: Должна быть создана полная цепочка горнорудной промышленности – вплоть до получения конечного продукта

Сегодня, 14:09

В России охотник случайно застрелил мужчину, приняв его за животное

Сегодня, 14:07

Президент Ильхам Алиев коснулся причин, препятствующих развитию горнодобывающей промышленности в Азербайджане

Сегодня, 14:00

Президент: Сегодня у нас есть достаточно крупные резервные генерирующие мощности

Сегодня, 13:58

Президент Ильхам Алиев: Новая программа отражает повестку социально-экономического развития наших регионов

Сегодня, 13:57

Клинику «Kristal Estetik» оштрафовали на 26 тысяч манатов

Сегодня, 13:53

На сеть Araz Supermarket составлен административный протокол за обман покупателей

Сегодня, 13:47

На ADEX 2026 покажут азербайджанские дроны-камикадзе и роботов

Сегодня, 13:35

В Сумгайыте произошло ДТП

Сегодня, 13:31

Более двух тонн отходов собрали на побережье Бильгя в рамках акции IDEA - ВИДЕО

Сегодня, 13:29

Принц Гарри готовит документальный фильм о принцессе Диане

Сегодня, 13:23

США хотят создать фонд на $10 млрд для Ближнего Востока

Сегодня, 13:20

Суд отклонил жалобу главы центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова и его сотрудников

Сегодня, 13:17

Повреждение кабеля вызвало перебои в работе аэропортов США

Сегодня, 13:10

Раненому во время 44-дневной войны отказали в продлении инвалидности: ответ TƏBİB

Сегодня, 13:07

Школьная форма в Азербайджане: равенство, комфорт и единые правила

Сегодня, 13:05
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37