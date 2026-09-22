СМИ: в России недовольны послом в Армении и готовят его замену

В дипломатических кругах возобновились обсуждения возможной отставки посла России в Армении Сергея Копыркина, передает Грапарак.

По данным источников газеты, российская сторона уже ведет поиск кандидатов на этот пост, рассчитывая завершить процесс ротации до января.

«Занимающий должность с апреля 2018 года Копыркин оценивается наблюдателями в Ереване и Москве как один из наиболее неэффективных глав российской дипмиссии в истории двусторонних отношений. Главной претензией к работе дипломата называется его неспособность выстроить конструктивный диалог с действующими властями Армении. Кроме того, посольству не удалось наладить системное взаимодействие даже с традиционно пророссийскими политическими и общественными кругами республики, что, по мнению экспертов, дополнительно подстегнуло рост антироссийских настроений в стране.

Смена дипломатического представителя рассматривается и в контексте принципа взаимности: ранее Ереван сменил своего посла в России. Учитывая, что Сергей Копыркин возглавляет посольство уже седьмой год, в Москве рассчитывают обновить руководство дипмиссии в ближайшие месяцы», — пишет издание.