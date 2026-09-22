«Футболка на всю жизнь». Месси показал форму для прощального матча за сборную Аргентины - ВИДЕО

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси показал форму для прощального матча в составе сборной Аргентины.

39-летний футболист 6 октября в последний раз сыграет в составе национальной сборной – против Бенина на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе. Ранее он объявил о завершении международной карьеры.

Лионель в своем инстаграме опубликовал видео, на котором он готовит бутсы и меняет одну футболку на другую.

Он написал: «Последний матч… Футболка на всю жизнь».

На форме к прощальному матчу фамилия Месси и 10-й номер выполнены в золотом цвете. «Десятку» также обрамляет Майское солнце – один из национальных символов Аргентины, помещенный на флаг государства.

Оно олицетворяет инкского бога Инти, а название «майское» символ получил в честь Майской революции 25 мая 1810 года, провозгласившей независимость вице-королевства Рио-де-ла-Плата от Испании. Версия солнца, помещенная на флаг в 1818 году, является точной копией солнца с первой аргентинской монеты 8 эскудо 1813 года.

Напомним, что Месси выступал за сборную Аргентины с 2005 года. В ее составе он выиграл ЧМ-2022, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022). На ЧМ-2026 Лионель дошел с командой до финала, где уступил Испании (0:1). За Аргентину Месси забил 125 голов в 207 матчах. Это второй результат в истории на уровне сборных – у Криштиану Роналду 146 голов в 233 матчах за Португалию.