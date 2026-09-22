Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $117

Цена 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $5,54, или 4,53%, и составила $116,83.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $118,41 за баррель.

Цена 1 барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на $6,21, или 5,34%, до $110,09.

В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.

Самая низкая цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года — $15,81, а максимальная — в июле 2008 года — $149,66.

В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений «Азери — Чираг — Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.