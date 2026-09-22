В Самаре после атаки украинских беспилотников горит Куйбышевский НПЗ

Украина в ночь на 22 сентября атаковала Самарскую область. Губернатор региона Вячеслав Федорищев заявил, что над регионом сбили «десятки беспилотников».

По его словам, «враг целился в промышленные предприятия». Какие это предприятия, Федорищев не уточнил.

Согласно анализу Astra, горит Куйбышевский НПЗ (входит в «Роснефть») – одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе. Его уже не раз атаковали ранее, в августе 2025 года предприятие приостанавливало работу.

По данным украинского мониторингового канала Supernova+, предварительно возгорания возникли в районе установок первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5.

Источник: Настоящее время