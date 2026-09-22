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В Японии из-за последствий тайфуна погибли три человека - ВИДЕО

First News Media09:20 - Сегодня
В Японии из-за последствий тайфуна погибли три человека - ВИДЕО

Три человека погибли, два считаются пропавшими без вести во время тайфуна "Дуцзюань", который прошел вдоль центральной части тихоокеанского побережья главного японского острова Хонсю.

Об этом сообщила полиция пострадавших префектур Канагава и Тиба, примыкающих к Токио.

Три человека стали жертвами оползней, вызванных ливнями, которые привели к массовым подтоплениям.

Несмотря на улучшение погоды, в зоне Токио по-прежнему остановлено движение по многим железным дорогам. Там проверят состояние полотна и оборудования после ливней. В отдельных районах за двое суток выпало более чем 410 мм осадков. Более 1,6 млн человек в Японии 20 сентября было рекомендовано перебраться в более безопасное место.

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