В этих бакинских школах обучение перевели в онлайн-формат - СПИСОК
В пяти школах Баку из-за Гран-при Азербайджана Формулы-1 обучение перешло в дистанционный формат.
В связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы-1 и ограничением движения транспорта на проспектах и улицах, входящих в гоночный маршрут, с 22 по 27 сентября 2026 года обучение в пяти общеобразовательных учреждениях будет организовано дистанционно (онлайн).
Дистанционное обучение организовано в следующих учебных заведениях:
- лицей №6 имени Тофика Исмайлова;
- полная средняя общеобразовательная школа №8 имени Керима Керимова;
- полная средняя общеобразовательная школа №23 имени Тахира Гасанова;
- лицей №132-134;
- Элитная гимназия имени Ильяса Эфендиева.
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