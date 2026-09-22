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В этих бакинских школах обучение перевели в онлайн-формат - СПИСОК

Феликс Вишневецкий09:57 - Сегодня
В этих бакинских школах обучение перевели в онлайн-формат - СПИСОК

В пяти школах Баку из-за Гран-при Азербайджана Формулы-1 обучение перешло в дистанционный формат.

В связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы-1 и ограничением движения транспорта на проспектах и улицах, входящих в гоночный маршрут, с 22 по 27 сентября 2026 года обучение в пяти общеобразовательных учреждениях будет организовано дистанционно (онлайн).

Дистанционное обучение организовано в следующих учебных заведениях:

  • лицей №6 имени Тофика Исмайлова;
  • полная средняя общеобразовательная школа №8 имени Керима Керимова;
  • полная средняя общеобразовательная школа №23 имени Тахира Гасанова;
  • лицей №132-134;
  • Элитная гимназия имени Ильяса Эфендиева.
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