В этих бакинских школах обучение перевели в онлайн-формат - СПИСОК

В пяти школах Баку из-за Гран-при Азербайджана Формулы-1 обучение перешло в дистанционный формат.

В связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы-1 и ограничением движения транспорта на проспектах и улицах, входящих в гоночный маршрут, с 22 по 27 сентября 2026 года обучение в пяти общеобразовательных учреждениях будет организовано дистанционно (онлайн).

Дистанционное обучение организовано в следующих учебных заведениях: