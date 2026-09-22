Очередная группа бывших вынужденных переселенцев возвращается в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Джебраил - ФОТО

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев возвращается в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Джебраил.

22 сентября в город Ханкенди, поселок Кяркиджахан Ханкенди, села Тезебина, Ханйурду, Ханабад и Баллыджа Ходжалинского района, села Венгли, Чапар и Ашагы Оратах Агдеринского района, а также село Шукюрбейли Джебраильского района возвращаются семьи, временно проживавшие в различных регионах страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На этом этапе в город Ханкенди переселены 3 семьи — 13 человек, в поселок Кяркиджахан Ханкенди — 5 семей, 22 человека, в село Тезебина Ходжалинского района — 7 семей, 31 человек, в село Ханйурду — 5 семей, 22 человека, в село Ханабад — 2 семьи, 10 человек, в село Баллыджа — 1 семья, 4 человека, в село Венгли Агдеринского района — 4 семьи, 14 человек, в село Чапар — 4 семьи, 11 человек, в село Ашагы Оратах — 4 семьи, 9 человек, а в село Шукюрбейли Джебраильского района — 24 семьи, 148 человек.

Жители, вернувшиеся в родные края, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу.

Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации, а также героическим солдатам и офицерам.