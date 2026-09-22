В Бразилии пропал вертолет с певцом на борту
В штате Санта-Катарина на юге Бразилии пропал вертолет, на борту которого находились четыре человека, в том числе певец Жералду Антониу ди Карвалью.
Об этом сообщил информационный портал G1.
Вертолет перестал выходить на связь вечером 21 сентября. Его поисками занимаются спасатели и военные.
В районе предполагаемого исчезновения воздушного судна наблюдались дождь, сильный ветер и туман.
Помимо певца, на борту находились предприниматель, видеооператор и пилот.
Жералду Антониу ди Карвалью выступает под творческим псевдонимом Рик в составе дуэта Rick & Renner.
Музыканты исполняют музыку в жанре сертанежу, который часто называют «бразильским кантри».
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