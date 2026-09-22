 В сентябре в Азербайджане зарегистрировано 22 пожара из-за возгорания стогов сена  | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В сентябре в Азербайджане зарегистрировано 22 пожара из-за возгорания стогов сена 

Феликс Вишневецкий11:12 - Сегодня
В сентябре в Азербайджане зарегистрировано 22 пожара из-за возгорания стогов сена 

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению, проживающему в сельской местности, по вопросам пожарной безопасности. 

Министерство по чрезвычайным ситуациям в соответствии со своими полномочиями продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности в стране – в этой связи анализ произошедших пожаров показывает, что часть зарегистрированных возгораний приходится на стога сена, складированные на приусадебных территориях частных жилых домов в селах и поселках.

«Несмотря на проводимую МЧС ситуациям масштабную разъяснительную работу, к сожалению, в некоторых случаях граждане складируют заготовленное сено на чердаках жилых домов и хозяйственных построек, непосредственно вблизи зданий, а также под воздушными линиями электропередачи» - отмечается в обращении. 

Подчеркивается, что тем самым грубо нарушаются требования правил пожарной безопасности, что приводит к пожарам с тяжелыми последствиями: «В частности, внезапная искра из широко используемого в сельской местности тандыра, а также из дымохода печи, короткое замыкание в электрических проводах, неосторожное обращение с огнем, в том числе выброшенные непотушенные окурки, игры с огнем оставленных без присмотра детей и другие причины могут привести к легкому возгоранию стогов сена, обладающих высокой горючестью, и в итоге - к трагическим последствиям».

В МЧС отмечают, что за прошедшие дни сентября текущего года было зарегистрировано 22 пожара подобного рода.

«Обращаемся к гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе занимающимся заготовкой сена, и призываем их строго соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, необходимо учитывать, что в соответствии с действующими нормами противопожарное расстояние между стогами сена и зданиями должно составлять не менее 50 метров, до линий электропередачи - 15 метров, а до автомобильных дорог - 20 метров» - отмечается в обращении МЧС. 

В обращении также подчеркивается, что безразличие к правилам является угрозой жизни и отмечается, что в случае опасности следует звонить по номеру 112.

Поделиться:
427

Актуально

Мнение

В Азербайджане будут изучать албанское христианское наследия на территории ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 30 градусов тепла 

Общество

Школьная форма в Азербайджане: равенство, комфорт и единые правила

Xроника

Ильхам Алиев направил обращение участникам IV Бакинского форума по безопасности

Общество

«Азеристиликтеджиззат» строит новые котельные в Баку

Погода на среду: В Баку ожидается до 30 градусов тепла 

Песня Диляры Кязимовой прозвучала в голливудском фильме с Лиамом Нисоном - ВИДЕО

Клинику «Kristal Estetik» оштрафовали на 26 тысяч манатов

Выбор редактора

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Эти лица будут служить 18 месяцев, даже если окончили университет

Служивший в армии США азербайджанец найден мёртвым в Баку

В Баку муж жестоко избил жену в магазине на глазах у её ребёнка с аутизмом - ВИДЕО

Баку на пике нагрузки: как город перестраивает движение к Гран-при - ОБЗОР

Последние новости

В Азербайджане будут изучать албанское христианское наследия на территории Армении. Почему это важно?

Сегодня, 14:25

«Азеристиликтеджиззат» строит новые котельные в Баку

Сегодня, 14:20

Погода на среду: В Баку ожидается до 30 градусов тепла 

Сегодня, 14:16

Песня Диляры Кязимовой прозвучала в голливудском фильме с Лиамом Нисоном - ВИДЕО

Сегодня, 14:13

Президент Азербайджана: Должна быть создана полная цепочка горнорудной промышленности – вплоть до получения конечного продукта

Сегодня, 14:09

В России охотник случайно застрелил мужчину, приняв его за животное

Сегодня, 14:07

Президент Ильхам Алиев коснулся причин, препятствующих развитию горнодобывающей промышленности в Азербайджане

Сегодня, 14:00

Президент: Сегодня у нас есть достаточно крупные резервные генерирующие мощности

Сегодня, 13:58

Президент Ильхам Алиев: Новая программа отражает повестку социально-экономического развития наших регионов

Сегодня, 13:57

Клинику «Kristal Estetik» оштрафовали на 26 тысяч манатов

Сегодня, 13:53

На сеть Araz Supermarket составлен административный протокол за обман покупателей

Сегодня, 13:47

На ADEX 2026 покажут азербайджанские дроны-камикадзе и роботов

Сегодня, 13:35

В Сумгайыте произошло ДТП

Сегодня, 13:31

Более двух тонн отходов собрали на побережье Бильгя в рамках акции IDEA - ВИДЕО

Сегодня, 13:29

Принц Гарри готовит документальный фильм о принцессе Диане

Сегодня, 13:23

США хотят создать фонд на $10 млрд для Ближнего Востока

Сегодня, 13:20

Суд отклонил жалобу главы центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова и его сотрудников

Сегодня, 13:17

Повреждение кабеля вызвало перебои в работе аэропортов США

Сегодня, 13:10

Раненому во время 44-дневной войны отказали в продлении инвалидности: ответ TƏBİB

Сегодня, 13:07

Школьная форма в Азербайджане: равенство, комфорт и единые правила

Сегодня, 13:05
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37