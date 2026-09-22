В сентябре в Азербайджане зарегистрировано 22 пожара из-за возгорания стогов сена 

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению, проживающему в сельской местности, по вопросам пожарной безопасности.

Министерство по чрезвычайным ситуациям в соответствии со своими полномочиями продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности в стране – в этой связи анализ произошедших пожаров показывает, что часть зарегистрированных возгораний приходится на стога сена, складированные на приусадебных территориях частных жилых домов в селах и поселках.

«Несмотря на проводимую МЧС ситуациям масштабную разъяснительную работу, к сожалению, в некоторых случаях граждане складируют заготовленное сено на чердаках жилых домов и хозяйственных построек, непосредственно вблизи зданий, а также под воздушными линиями электропередачи» - отмечается в обращении.

Подчеркивается, что тем самым грубо нарушаются требования правил пожарной безопасности, что приводит к пожарам с тяжелыми последствиями: «В частности, внезапная искра из широко используемого в сельской местности тандыра, а также из дымохода печи, короткое замыкание в электрических проводах, неосторожное обращение с огнем, в том числе выброшенные непотушенные окурки, игры с огнем оставленных без присмотра детей и другие причины могут привести к легкому возгоранию стогов сена, обладающих высокой горючестью, и в итоге - к трагическим последствиям».

В МЧС отмечают, что за прошедшие дни сентября текущего года было зарегистрировано 22 пожара подобного рода.

«Обращаемся к гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе занимающимся заготовкой сена, и призываем их строго соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, необходимо учитывать, что в соответствии с действующими нормами противопожарное расстояние между стогами сена и зданиями должно составлять не менее 50 метров, до линий электропередачи - 15 метров, а до автомобильных дорог - 20 метров» - отмечается в обращении МЧС.

В обращении также подчеркивается, что безразличие к правилам является угрозой жизни и отмечается, что в случае опасности следует звонить по номеру 112.