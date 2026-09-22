Пенсии за сентябрь полностью выплачены во всех регионах Азербайджана

Государственный фонд социальной защиты, действующий при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, полностью завершил перечисление пенсионных выплат за сентябрь на территории республики.

Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 8 сентября пенсии за текущий месяц были перечислены гражданам, состоящим на учете в Нахчыванской Автономной Республике. 11-го числа выплаты получили пенсионеры, зарегистрированные в городах Баку, Сумгайыт, а также в Абшеронском районе. Сегодня же были произведены пенсионные начисления жителям остальных регионов страны, включая пенсии, установленные на льготных условиях.