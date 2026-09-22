МИД Азербайджана поздравил Мали с Национальным днем - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Мали с Днем независимости.
Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на официальной странице МИД в соцсети "X".
"Поздравляем Мали и ее народ с Днем независимости!", - говорится в публикации.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Mali on the occasion of Mali’s National Day!
Happy National Day! 🇦🇿🇲🇱@MaliMaeci pic.twitter.com/O3r3xzGskL — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 22, 2026
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