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Неожиданный вердикт: «братья-миллионеры» сохранили своё состояние

First News Media11:10 - Сегодня
Неожиданный вердикт: «братья-миллионеры» сохранили своё состояние

Суд над членами группировки, арестованными в результате масштабной операции полиции против киберпреступности в 2024 году, завершился интересным приговором.

Как передает "Qafqazinfo", в Бакинском суде по тяжким преступлениям всем обвиняемым было назначено наказание даже ниже минимального предела, предусмотренного законом.

По делу перед судом предстали известные как "братья-миллионеры" Бахадыр и Икрам Гасымовы, их двоюродный брат Фархад Гулиев, а также Джавид Азизов, Вели Алиев и Анар Ахмедов.

Им были предъявлены обвинения по статьям о легализации денежных средств и другого имущества, добытого преступным путем, незаконном предпринимательстве с извлечением доходов в крупном размере, а также о нарушении правил валютного регулирования.

Коллегия судей под председательством Сабины Мамедзаде пришла к выводу, что предъявленные обвинения в итоге нашли свое подтверждение достаточными уликами и доказательствами. Однако в отношении подсудимых была применена статья 62 Уголовного кодекса (назначение наказания ниже минимального предела санкции).

Согласно приговору, Бахадыр Гасымов, освобожденный на прошлой неделе под домашний арест, остался на свободе. Проведенные им под стражей 2 года и 11 месяцев были признаны достаточными. Его брат Икрам Гасымов и двоюродный брат Фархад Гулиев приговорены к 4 годам и 6 месяцам, Джавид Азизов и Анар Ахмедов — к 4 годам, а Вели Алиев — к 3 годам лишения свободы.

Другое послабление коснулось имущества стоимостью 200–300 миллионов манатов, принадлежащего в основном самому Икраму Гасымову, членам его семьи и другим родственникам.

Был отменен арест, наложенный на около 100 легковых и грузовых автомобилей марок "Range Rover", "Bentley", "Mercedes", "BMW", "Mitsubishi" и других, виллы, многочисленные квартиры и нежилые помещения, расположенные в Баку и регионах, катера и иное имущество. Для информации отметим, что, по предварительным подсчетам, общая рыночная стоимость перечисленного имущества оценивалась примерно в 500 миллионов манатов.

Конфискованы лишь наличные деньги на сумму свыше 3 миллионов манатов, изъятые из офиса Икрама Гасымова в Ясамале и из его дома, ювелирные изделия стоимостью 1 миллион манатов, дачный дом в Хызинском районе и несколько транспортных средств. Общая стоимость конфискованного имущества составляет 5–6 миллионов манатов.

Следует отметить, что Бахадыр и Икрам Гасымовы обвинялись в осуществлении незаконных денежных переводов из зарубежных стран в Азербайджан и обратно. Через компанию, известную в Ясамальском районе как "банк Бахадыра", за рубеж было незаконно переведено в общей сложности 254 миллиона 409 тысяч 947 манатов. Из этой суммы 2 миллиона 500 тысяч манатов остались у них в качестве платы за услуги.

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