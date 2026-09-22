Как долго в Баку продлится пыльная погода?

Согласно данным, полученным с автоматических станций, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается запыленность воздуха.

В настоящее время концентрация пыли в воздухе в 1,2–1,3 раза превышает норму, сообщает 1news.az со ссылкой на Группу мониторинга загрязнения окружающей среды.

Наблюдаемая запыленность имеет трансграничный характер и связана с метеорологическими условиями. Пыльные массы поступили на территорию страны с воздушными потоками юго-восточного направления.

Ожидается, что в зависимости от метеорологических условий запыленность воздуха сохранится в течение двух дней.