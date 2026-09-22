Суд над бывшим генконсулом Азербайджана в Санкт-Петербурге Султаном Гасымовым отложен

Состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу бывшего генерального консула Азербайджана в Санкт-Петербурге Султана Гасымова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фирдовси Алиева адвокат Султана Гасымова не присутствовал.

По этой причине заседание перенесено на 30 сентября.

Отметим, что уголовное дело в отношении бывшего генерального консула расследовалось Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. Было установлено, что потерпевшим причинён ущерб на сумму более 200 тыс. манатов. Потерпевшими по делу признаны Антон Заяц и Фаиг Микаилов. Часть общего ущерба была возмещена в ходе следствия.

Согласно материалам дела, Султан Гасымов пообещал проживающему в России гражданину приобрести для него земельный участок через аукцион. Кроме того, другому потерпевшему он пообещал перевезти золото воздушным транспортом в другую страну.

Ему предъявлено обвинение по статьям 12.1, 178.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана (мошенничество, совершённое на территории иностранного государства с причинением крупного ущерба). Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

В 2009 году Султан Гасымов был назначен первым генеральным консулом Азербайджанской Республики в Екатеринбурге Российской Федерации. В 2016 году он был отозван с должности генерального консула.

3 мая 2016 года он был назначен генеральным консулом Азербайджана в Санкт-Петербурге. 21 октября 2024 года был отозван с этой должности.