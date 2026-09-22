Ограничивается вход и выход на бакинский бульвар

В связи с проведением Гран-при Азербайджана «Формулы-1» с 16:00 22 сентября ограничивается вход и выход на участке Приморского национального парка (бульвара) от площади Азнефть до Бакинского морского вокзала.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Управление Приморского национального парка.

Вход и выход на территории парка в районе бульвара Белого города, на участке от площади Азнефть до Баиловского бульвара, а также на Баиловском бульваре остаются свободными.

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