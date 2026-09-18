Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Великобританией в сфере разминирования - ФОТО

Первый заместитель председателя Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Шамиль Рзаев провел встречу с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Данканом Норманом.

Как сообщили в пресс-службе ANAMA, состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сфере гуманитарного разминирования, а также существующих приоритетах и будущих проектах в данной области.

В ходе встречи подчеркивалось, что устранение минной опасности имеет важное значение не только как вопрос безопасности, но и с точки зрения обеспечения устойчивого мира и социально-экономического развития в регионе, поддержки безопасного проживания населения и его расселения.