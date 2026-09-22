Средний коридор выходит из тени европейских планов

Еще недавно Средний коридор чаще фигурировал в политических заявлениях и экспертных прогнозах как один из возможных маршрутов между Европой и Азией.

Теперь отношение к нему приобретает вполне материальный характер. Европейская комиссия объявила о намерении мобилизовать через инициативу Global Gateway до €12 млрд государственных и частных инвестиций для развития маршрута, связывающего Центральную Азию и Южный Кавказ с европейским рынком.

О намерении было объявлено 16 сентября президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в ежегодном обращении к Европарламенту. По ее словам, задача проекта - диверсифицировать торговые маршруты, утроить грузопотоки и сократить время перевозки к 2030 году. Для продвижения этой цели Еврокомиссия намерена организовать региональный саммит по вопросам транспортной связности совместно с премьер-министром Болгарии.

При этом €12 млрд следует воспринимать именно как целевой объем мобилизации инвестиций, а не как уже утвержденный пакет прямого финансирования ЕС. Европейское участие в развитии Среднего коридора началось задолго до нынешнего объявления.

От заявления к инфраструктуре

За этой цифрой уже стоит вполне конкретная инфраструктурная повестка. В феврале Еврокомиссия опубликовала исследование инвестиционных потребностей Транскаспийского коридора. Согласно документу, торговля по маршруту с 2022 года выросла в четыре раза, а при необходимых инвестициях может увеличиться еще втрое к 2030 году. Исследование также указало на участки инфраструктуры, требующие модернизации и дополнительных вложений.

Показательный пример - Казахстан. В июне 2026 года Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписал с республикой рамочный кредит на €150 млн для реконструкции автомобильных дорог, относящихся к Транскаспийскому транспортному коридору. Общая стоимость программы составляет около €300 млн, предполагаемый объем реконструкции - около 1370 километров дорог. ЕИБ рассматривает проект как часть Global Gateway.

Параллельно ЕС развивает сотрудничество с Азербайджаном. В январе Евросоюз и Баку договорились укреплять взаимодействие в рамках Global Gateway и межрегиональной повестки связности. Вместе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) началась работа над технико-экономическим обоснованием железнодорожного проекта в Нахчыване.

В июле в Баку было объявлено о создании партнерства ЕС–Азербайджан по вопросам связности. Оно охватывает транспорт, энергетику и цифровые связи, а также координацию проектов и поиск финансирования. Тогда же Еврокомиссия объявила о подготовке региональной инвестиционной конференции в Баку с участием представителей ЕС, Южного Кавказа, Центральной Азии, международных финансовых институтов и частного капитала.

Почему в этой системе важен Азербайджан

Через Азербайджан проходит один из ключевых участков Транскаспийского маршрута, и значение этого направления уже отражается в статистике.

По данным Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, в январе-июле 2026 года транзитные перевозки через страну превысили 9,1 млн тонн, увеличившись на 11,6% по сравнению с тем же периодом 2025 года. На направлении Восток-Запад транзит вырос на 16,5%. За те же семь месяцев контейнерооборот Алятского международного морского торгового порта увеличился на 20% и достиг 72 370 TEU.

Госкомстат Азербайджана также фиксирует значительные объемы перевозок по Восточно-Западному направлению. Так, за январь-июнь 2026 года по этому транспортному коридору было перевезено 9,207 млн тонн грузов, из которых 4,595 млн тонн пришлось на маршрут Европа-Кавказ-Азия.

Меняется и скорость доставки. По данным Министерства цифрового развития и транспорта, время прохождения грузов по маршруту Китай-Европа по сравнению с прежними 38-53 днями было сокращено в среднем до 12 дней. Министерство связывает это с модернизацией инфраструктуры, цифровыми решениями, электронными разрешениями, системами e-TIR и e-CMR, отслеживанием грузов и упрощением процедур на границах.

Рост перевозок одновременно повышает требования к пропускной способности всей цепочки - от казахстанских дорог и каспийских портов до железнодорожной инфраструктуры Азербайджана, Грузии и Турции.

Не замена, а дополнительный маршрут

Европейские инвестиции не следует рассматривать как попытку создать маршрут, который полностью вытеснит существующие транспортные направления. Задача ЕС заключается в диверсификации связей между Европой и Азией, снижении зависимости от отдельных направлений и повышении устойчивости торговых цепочек.

Средний коридор проходит через несколько государств и сочетает железнодорожные и морские перевозки. Груз между Центральной Азией и Европой пересекает Каспий, затем следует через Южный Кавказ и далее может направляться в сторону Турции и Европы. Поэтому эффективность маршрута зависит от согласованности всей цепочки, а не от состояния отдельного участка.

Именно здесь возникает главный практический вопрос: сможет ли заявленная мобилизация капитала обеспечить синхронную модернизацию инфраструктуры сразу нескольких государств.

Шире, чем транспорт

В июне ЕС и Азербайджан предварительно завершили обсуждение новых приоритетов партнерства на 2026–2030 годы. А в июле в Баку было объявлено о создании партнерства ЕС–Азербайджан по вопросам связности и диалога высокого уровня, охватывающего инфраструктуру, логистику и цифровизацию. Еврокомиссия также рассматривает Транскаспийский коридор как одно из направлений будущего взаимодействия с Баку.

Транспортная повестка при этом пересекается с энергетической. ЕС сотрудничает с Азербайджаном в сфере газовой инфраструктуры, электроэнергетических соединений и возобновляемой энергетики. В европейских документах упоминаются Центрально-Азиатско-Азербайджанский коридор, Каспийско-Черноморско-Европейский зеленый энергетический коридор и другие проекты региональных энергетических связей.

Теперь вопрос в том, какие конкретные проекты получат поддержку - от железнодорожных участков и портов до цифровых систем и таможенной инфраструктуры. Для Азербайджана это создает дополнительные возможности для развития транзитной экономики и расширения связей с Центральной Азией и европейским рынком.

В конечном счете эффективность Среднего коридора будет измеряться вполне практическим показателем, а именно тем, насколько быстрее, надежнее и предсказуемее груз сможет пройти весь путь от Центральной Азии до Европы.

Али Мамедов