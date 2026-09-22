907-я поправка: между наследием карабахского конфликта и новой реальностью азербайджано-американских отношений

Вопрос о полной отмене 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы» вновь оказался в центре внимания Вашингтона.

В американском издании The Hill опубликована статья военного корреспондента и аналитика по вопросам внешней политики Холли Маккей, в которой рассматривается возможность окончательного отказа США от законодательного ограничения, препятствующего прямой американской помощи правительству Азербайджана.

Само появление такой дискуссии сегодня имеет гораздо более широкий смысл, чем может показаться на первый взгляд. Речь идет не только о конкретной норме американского законодательства, принятой в начале 1990-х годов. Речь идет о том, насколько американская политика готова учитывать новую политическую реальность Южного Кавказа — реальность, которая сформировалась после окончания многолетнего армяно-азербайджанского конфликта и восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Закон, родившийся в условиях другой эпохи

907-я поправка была принята в 1992 году, в период активной фазы карабахского конфликта, когда значительная часть территории Азербайджана находилась под армянским контролем. Она ограничила прямую помощь правительства США Азербайджану.

Однако уже в начале 2000-х годов возникло очевидное противоречие между существованием этой нормы и практикой американской политики.

С 2002 года американские президенты получили возможность приостанавливать действие 907-й поправки, и Вашингтон на протяжении многих лет пользовался механизмом исключения. В официальных американских документах необходимость таких решений связывалась, в частности, с борьбой с терроризмом, обеспечением безопасности границ и интересами региональной стабильности.

Таким образом, сформировался своеобразный юридический парадокс: ограничение продолжает существовать, но исполнительная власть США на протяжении многих лет считала необходимым не применять его на практике.

Именно этот парадокс сегодня становится главным аргументом в пользу пересмотра самой нормы.

Приостановление – не отмена

Разница между ежегодным отказом от применения 907-й поправки и ее полной отменой принципиальна.

Приостановление позволяет исполнительной власти США временно не применять ограничение. Но сама законодательная норма при этом остается в силе.

Полная отмена означала бы совершенно другое: Конгресс признал бы, что первоначальная причина для существования специального ограничения больше не соответствует нынешним отношениям между двумя странами.

Для Баку разница принципиальна.

Речь идет не столько о возможности получать американскую помощь, сколько о статусе отношений. Азербайджан за последние десятилетия превратился в государство, способное самостоятельно финансировать собственные проекты, оборону и развитие. Поэтому вопрос 907-й поправки воспринимается прежде всего как вопрос политического отношения Вашингтона к Азербайджану.

Именно поэтому ежегодное продление исключения одновременно решает практическую проблему и оставляет нерешенным политический вопрос.

За этой дискуссией стоит история большой боли

Однако невозможно анализировать отношение Азербайджана к 907-й поправке, не учитывая историю карабахского конфликта.

Почти три десятилетия Баку пытался решить конфликт путем переговоров. За это время были приняты четыре резолюции Совета Безопасности ООН — 822, 853, 874 и 884, призывавшие к прекращению боевых действий и выводу сил с оккупированных территорий.

Переговорный процесс продолжался годами, однако политического урегулирования достичь не удалось.

Для Азербайджана это означало не абстрактную геополитическую проблему, а последствия, затронувшие сотни тысяч людей. Оккупация сопровождалась массовым перемещением населения, разрушением городов и сел, потерей домов и имущества, разделением семей и многолетним ожиданием возвращения.

В стране сформировалось целое поколение людей, для которых Карабах стал не только территориальным, но и глубоко личным вопросом.

При этом в Азербайджане на протяжении многих лет сохранялась официальная ставка на дипломатическое урегулирование. Баку одновременно наращивал экономический потенциал, укреплял армию и вел работу на международной площадке, добиваясь поддержки своей позиции.

От дипломатии — к силовому перелому

Со временем стало очевидно, что дипломатический процесс не приносит результата, которого ожидал Азербайджан.

Серьезным испытанием стали события апреля 2016 года, а затем июльские столкновения 2020 года на азербайджано-армянской границе.

В сентябре 2020 года ситуация переросла в полномасштабную войну.

27 сентября началась 44-дневная Отечественная война, в ходе которой Азербайджан восстановил контроль над оккупированными территориями. 8 ноября был взят город Шуша, а 10 ноября 2020 года было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня.

Для Азербайджана это стало переломным моментом национальной истории.

Тот факт, что конфликт, который десятилетиями оставался нерешенным дипломатическими средствами, завершился масштабным изменением ситуации на земле, принципиально изменил политический ландшафт Южного Кавказа.

Именно здесь возникает главный вопрос: может ли законодательная норма, созданная в условиях начала 1990-х годов, оставаться неизменной после столь масштабных изменений в регионе?

Азербайджан сегодня — другой партнер для США

За время действия 907-й поправки Азербайджан прошел глубокую трансформацию.

Страна укрепила экономическую самостоятельность, развила энергетический сектор, транспортную инфраструктуру и оборонный потенциал. Азербайджан также превратился в одного из важных участников энергетических и транспортных проектов, связывающих Каспийский регион с Европой.

Его значение для Запада определяется не только энергетикой.

Азербайджан находится на пересечении маршрутов между Каспийским регионом, Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой. В последние годы особое внимание уделяется Среднему коридору — транспортному маршруту через Центральную Азию, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Для Вашингтона это означает, что отношения с Баку все больше выходят за рамки исключительно карабахской проблематики.

Именно на этом изменении стратегического контекста делает акцент и публикация The Hill: вопрос 907-й поправки предлагается рассматривать не только через призму прошлого конфликта, но и через сегодняшние интересы США в области региональной безопасности, энергетики и транспортной связанности.

Иранский фактор усиливает актуальность вопроса

Дополнительное значение дискуссии придает изменение региональной ситуации вокруг Ирана.

На фоне роста напряженности между США и Ираном возрастает значение маршрутов, связывающих Европу и Центральную Азию в обход иранской территории. В этом контексте географическое положение Азербайджана приобретает дополнительную стратегическую ценность.

Через страну проходят энергетические и транспортные маршруты, связывающие Каспийский регион с европейскими рынками. Одновременно Баку остается важным звеном потенциального расширения связей США и их партнеров с Центральной Азией.

Таким образом, значение Азербайджана для американской политики сегодня определяется уже не только историей карабахского конфликта.

Именно поэтому сохранение специального законодательного ограничения, возникшего в 1992 году, становится все труднее объяснять исключительно логикой того периода.

Почему вопрос об отмене возникает именно сейчас

Сегодня Вашингтон и Баку пытаются вывести двусторонние отношения на более структурированный уровень.

В августе 2026 года стороны договорились о создании стратегической рабочей группы для подготовки Хартии стратегического партнерства. Предполагается развитие сотрудничества по широкому кругу направлений.

На этом фоне 907-я поправка становится особенно заметным элементом американской политики.

С одной стороны, США заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном по вопросам региональной безопасности, энергетики, транспорта и связей с Центральной Азией. С другой — в американском законодательстве продолжает действовать специальная норма, ограничивающая прямую помощь правительству Азербайджана.

Это уже не просто технический вопрос применения закона. Это вопрос соответствия американского законодательства современной архитектуре двусторонних отношений.

При этом окончательная отмена 907-й поправки требует решения Конгресса США. Президентская администрация может продолжать приостанавливать ее действие, но именно Конгресс способен устранить саму законодательную норму.

Поэтому нынешняя дискуссия важна прежде всего как переход от вопроса «приостанавливать ли действие 907-й поправки?» к вопросу «нужна ли она вообще?».

От наследия конфликта — к новой странице отношений

907-я поправка остается одним из наиболее заметных символов того периода, когда отношения США и Азербайджана формировались под непосредственным влиянием карабахского конфликта.

Но за 34 года политическая реальность изменилась.

Азербайджан стал значительно более самостоятельным экономическим и региональным игроком. Южный Кавказ пережил войну 2020 года и последующее изменение баланса сил. В 2023 году завершился прежний формат вооруженного противостояния вокруг Карабаха. Параллельно выросло значение региона для энергетических и транспортных маршрутов между Европой и Азией.

В этих условиях вопрос об 907-й поправке постепенно отделяется от первоначального контекста ее появления.

Для Вашингтона это вопрос о том, насколько американское законодательство соответствует нынешней стратегической реальности Южного Кавказа и отношениям с Баку.

Для Азербайджана — вопрос о том, готов ли Вашингтон окончательно перейти от режима временных исключений к полноценному пересмотру нормы, созданной более трех десятилетий назад.

Именно поэтому сегодня главным вопросом является уже не очередное продление приостановления действия 907-й поправки.

Главный вопрос — ее окончательная отмена.