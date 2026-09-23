Трамп поделился интервью Хикмета Гаджиева изданию NewsMax - ФОТО

Президент США Дональд Трамп поделился на своей странице интервью помощника президента Азербайджана - заведующего отделом внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева изданию NewsMax.

Как сообщает 1news.az, американский лидер опубликовал статью в соцсети Truth Social.

Напомним, в интервью помощник президента отметил, что Азербайджан является надежным и заслуживающим доверия партнером США в регионе Южного Кавказа.

Хикмет Гаджиев также подчеркнул весомый вклад президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в достижение мира между Баку и Ереваном.