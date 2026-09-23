В Уджаре автомобиль потерял управление и опрокинулся в канал - ФОТО

В Уджаре произошло ДТП, есть пострадавший.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент зафиксирован на участке магистрали Баку - Газах, проходящем через территорию села Газыкумлаг Уджарского района.

Так, легковой автомобиль марки BMW под управлением жителя города Барда Мехмана Мамедова (1988 года рождения) потерял управление и съехал в оросительный канал. В результате пассажир автомобиля Роман Аскеров (1985 года рождения) с полученными травмами был госпитализирован в Уджарскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.