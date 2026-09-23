 Десятая гонка в Баку: Чего ждать от Гран-при Азербайджана 2026? - ФОТО | 1news.az | Новости
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Десятая гонка в Баку: Чего ждать от Гран-при Азербайджана 2026? - ФОТО

Феликс Вишневецкий11:03 - Сегодня
Десятая гонка в Баку: Чего ждать от Гран-при Азербайджана 2026? - ФОТО

Баку готовится в десятый раз принять Формулу-1 - за прошедшие годы Бакинская городская трасса стала местом рекордов, неожиданных побед и драматичных развязок, заслужив репутацию одной из самых непредсказуемых в календаре чемпионата. 

В 2026 году к привычной интриге добавляется ещё одна: лидер чемпионата Кими Антонелли приезжает в Баку с преимуществом в 81 очко над ближайшим преследователем.

Юбилейный гоночный уик-энд пройдёт по изменённому расписанию. Заезды Формулы-1 начнутся в четверг, 24 сентября, квалификация состоится в пятницу, а основная гонка — в субботу, 26 сентября.

Трасса в Баку, спроектированная Германом Тильке, впервые приняла Формулу-1 в 2016 году. Тогда этап проходил под названием Гран-при Европы, а уже с 2017-го закрепился в календаре как Гран-при Азербайджана. Единственным перерывом стал 2020 год, когда гонку отменили из-за пандемии COVID-19.

Чтобы понять характер бакинской трассы, достаточно проследить за одним кругом. Его протяжённость составляет 6,003 километра. За гонку пилоты проходят 51 круг - чуть более 306 километров - и преодолевают 20 поворотов, двигаясь против часовой стрелки.

Один из самых узнаваемых участков находится у стен Ичеришехер. В районе восьмого поворота ширина трассы сокращается примерно до 7,6 метра, практически не оставляя пилотам пространства для ошибки. Ещё одна особенность Баку проявляется уже на старте: от поул-позиции до зоны торможения перед первым поворотом - всего 141 метр.

Бакинская трасса требует от команд поиска компромисса в настройках болида. Узкие и медленные участки в районе Ичеришехер сочетаются с длинными скоростными отрезками. Близость стен увеличивает цену любой ошибки.

Насколько высокой здесь может быть скорость, показал Валттери Боттас ещё в 2016 году. За рулём Williams финский пилот разогнался примерно до 378 километров в час - этот показатель остаётся одним из самых высоких, достигнутых болидом Формулы-1 во время гоночного уик-энда.

Однако репутация Гран-при Азербайджана связана не только с конфигурацией трассы. Практически с первых лет проведения этапа Баку регулярно становился местом событий, которые влияли не только на исход отдельных гонок, но и на ход чемпионата. 

Гран-при Азербайджана 2017 года был признан лучшей гонкой сезона. Фанаты до сих пор вспоминают конфликт между Себастьяном Феттелем и Льюисом Хэмилтоном, который произошел прямо за автомобилем безопасности. Во время гонки в Баку зрители увидели в общей сложности 42 обгона, а победу в итоге одержал Даниэль Риккардо, стартовавший лишь с десятой позиции.

В 2018 году в центре внимания оказались напарники по Red Bull Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен, столкнувшиеся после продолжительной борьбы. Позднее лидировавший Боттас наехал на обломок и получил прокол, потеряв почти гарантированную победу. 

Не менее драматичным получился финал гонки 2021 года: после аварии Ферстаппена заезд остановили красными флагами, а на рестарте его главный соперник Хэмилтон допустил ошибку, которая лишила его очков.  

В 2024 году борьба за победу вновь продолжалась практически до самого финиша. Оскар Пиастри после напряжённого противостояния с Шарлем Леклером одержал победу, а на предпоследнем круге Серхио Перес и Карлос Сайнс столкнулись и завершили гонку досрочно.

Свою репутацию Баку подтвердил и в 2025 году. Квалификация тогда прерывалась красными флагами шесть раз - это стало рекордом «Формулы-1». Сессия продолжалась 1 час 58 минут и в итоге оказалась длиннее, чем сама гонка в Баку годом ранее.

Такие эпизоды стали частью истории бакинской трассы. Даже старт с первой позиции здесь не гарантирует спокойной гонки: длинная прямая позволяет соперникам атаковать, а появление автомобиля безопасности способно полностью изменить стратегию команд. 

Перес побеждал здесь в 2021 и 2023 годах, став первым двукратным победителем Гран-при Азербайджана. Ферстаппен выиграл гонки 2022 и 2025 годов, повторив результат своего бывшего напарника. Таким образом, к юбилейному этапу у обоих гонщиков по две победы.

Отдельная история связывает Баку с Шарлем Леклером. Пилот Ferrari четыре года подряд - с 2021 по 2024-й - завоёвывал здесь поул-позицию. В 2025 году его серию прервал Ферстаппен, однако Леклер по-прежнему остаётся рекордсменом бакинского этапа по количеству поулов. Ему же принадлежит рекорд круга — 1:43,009 секунды, установленный в 2019 году. При этом ни один из четырёх поулов пока не принёс Леклеру победу. Его результаты ещё раз показывают непредсказуемость бакинской гонки.

В 2026 году в центре внимания окажется уже другой пилот. Кими Антонелли приезжает в Баку лидером чемпионата после победы на предыдущем этапе в Мадриде. Итальянец выиграл восемь из первых 14 гонок сезона и за девять этапов до его завершения опережает своего напарника по Mercedes Джорджа Расселла на 81 очко.

Для Антонелли Баку при этом не является незнакомой трассой. В 2025 году он квалифицировался здесь четвёртым и финишировал на той же позиции. Теперь итальянец возвращается в Азербайджан уже в статусе лидера чемпионата.

В число пилотов, за которыми также стоит следить в Баку, входят гонщики, уже добивавшиеся здесь успеха. Ферстаппен будет стремиться стать первым трёхкратным победителем этапа, а Леклер - вновь побороться за поул и попытаться впервые превратить первую стартовую позицию в победу на Бакинской городской трассе.

Юбилейный этап запомнится и необычным форматом Формулы-2. Поскольку F2 станет единственной серией поддержки Гран-при Азербайджана, организаторы расширили её программу. В четверг состоятся свободная практика и сразу две квалификации, в пятницу — спринт и первая основная гонка, а в субботу — вторая основная гонка. Такой формат будет использован только в Баку, после чего Формула-2 вернётся к привычному расписанию.

Десятый этап становится ещё одной важной отметкой в истории Формулы-1 в Азербайджане. За это время гонка прошла путь от дебютного Гран-при Европы 2016 года до постоянного этапа чемпионата. 

За предыдущие девять гонок Баку не раз показывал, насколько быстро здесь может измениться расстановка сил.

Узкие улицы, длинные прямые, близость стен и минимальное пространство для ошибки сохраняют интригу до последних кругов. Десятая гонка на Бакинской городской трассе должна добавить к этой истории новую главу.

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